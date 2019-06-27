آخر النهار

ما بين التأكيد على أهمية التكاتف والتمسك بمبدأ انتصار الخير دوما جاءت مشاركة أوبريت (أولاد العم) العراقي ضمن فعاليات النسخة الـ 22 من مهرجان الموسيقى الدولي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.تدور فكرة الأوبريت الذي قدم على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا حول حكاية رجل كبير له أولاد وأحفاد ويمتلك بيتا كبيرا داخل بستان وأوصاهم بعد وفاته بأن يعيشوا إخوة وألا يفترقوا رغم كل المغريات.وبعد وفاة الرجل اختلف الأبناء فبعضهم قاوم المغريات والآخر استسلم لها ليشتد الصراع ما بين الخير والشر وبعد صراع مرير اضطر الأبناء إلى ان يستنجدوا بأبناء عمومتهم الذين يسكنون بالقرب منهم عن طريق شقيقتهم التي تربطها قصة حب منذ الطفولة مع ابن عمتها الكويتي.وعلى الرغم من أنهما افترقا بسبب خلافات إلا أنهما بقيا على اتصال وعندما اشتدت الأزمة استنجدت الفتاة بأبناء عمتها فهبوا لمد يد العون لها لأن صلة الدم والرحم كانت أقوى من كل الخلافات. على هامش الاوبريت، صرّح مخرج العرض وأحد ممثليه الدكتور طالب هاشم، فقال: «لقد اخترت هذا النص كي يلائم الاجواء الجميلة والعلاقات الوطيدة والمتينة بين الشعب إذ أننا نرتبط مع إخوتنا وأشقائنا الكويتيين بعلاقات وطيدة وحميمية واسرية، ومن خلال هذا الأوبريت حرصنا على تناول الجوانب الإيجابية والإنسانية ونبذ الشر والعنف، كما حرصنا أن يكون التمثيل واللوحات والأغاني كلها مناسبة لهذه الأجواء. أما اسم الاوبريت فقد جاء من الروابط الأسرية التي تجمع الشعبين الكويتي والعراقي وهذا أمر لا يمكننا أن ننكره أو نتجاهله بتاتاً، لذلك حرصنا على تجسيد هذه العلاقة الحميمية من خلال الأوبريت». أما الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون كامل العبدالجليل، فقال: « يحرص المجلس الوطني دائماً على التواصل والتلاقي وعلى الثقافة والفنون والآداب مع الدول العربية الشقيقة، ومع جميع الدول التي لديها علاقات ثقافية مع دولة الكويت. وبمناسبة انعقاد المهرجان الحالي قدم المسرح العراقي من خلال مجموعة من الشباب الواعد المتميز أوبريت (أولاد العم) الذي يحمل كثيراً من القيم الاجتماعية الحميدة التي ينادي بها كل إنسان، وهي التعايش بسلام والتقارب والتآلف بين الناس وكيف يستطيع الخير أن يقتل الشر ويكسره، وكيف نستطيع أن نعزز العلاقات العربية فيما بين الشعوب، ونلتقي على الحب والمودة وعلى الإخاء والبناء، وهذه الرؤية التي تنظر إليها الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خاصة في فتح آفاق التعاون والتلاقي والمحبة والعمل البناء بين دولة الكويت وجمهورية العراق». وتابع بالقول:» لا شك أن الجيرة لها قيمة كبيرة في هذا الاعتبار كذلك النسب والدم والتاريخ والمصير المشترك، واستشراف المستقبل الثقافي بين البلدين يعزز ما قمنا به في هذا العمل لإتاحة الفرصة تقديم مادة فنية موسيقية قيمة للجمهور الكويتي خاصة في هذا الوقت الذي يشهد تحسن وتطور وتعزيز العلاقات الطيبة مع أشقاءنا في العراق، وبإذن الله نواصل دائماً كمجلس وطني الانفتاح على الثقافات وتقديم عروض الفرق الموسيقية والمسرحية والفنية ذات التميز والقيمة العالية والمستوى الرفيع وذلك منذ ريادة الكويت في هذا المجال، واتصالها مع شعوب العالم تفتح آفاق الثقافة والتعاون الذي لنا فيه بصمة تاريخية كبيرة ومن خلال هذا التواصل نبين مكانة الكويت الحضارية في المجال الثقافي».

وبدوره تحدث الدكتور بدر الدويش الامين العام المساعد لقطاع الفنون قائلاً: «هذا الأوبريت هو إحدى المحطات المهمة في مهرجان الموسيقي الدولي بدورته الحالية، كونه يعد فكرة جميلة ومعبرة عن قضايا إنسانية، وهي قضية الصراع بين الخير والشر، وكذلك تآلف المجتمع على المحبة السلام والألفة والوحدة».

من جانبة قال نائب السفير العراقي محمد رضا:» سعيد بمشاركتنا هذه من خلال الأوبريت، ونحن موعودون مع المجلس الوطني ببداية لمهرجانات وفعاليات أخرى نقيمها كي تعكس الفن والأدب العراقي هنا في الكويت، كذلك من الجانب الآخر نستضيف بدورنا في العراق الأمسيات والفعاليات الكويتية كنوع من التبادل الثقافي والفني. وفعلياً بدأنا هذه الفعاليات في شهر أبريل الماضي من خلال معرض عن حضارة وادي الرافدين والذي أقيم بمجمع الأفنيوز وسط حضور ممتاز وهو الأمر الذي شجعنا، وباذن الله في الفترة المقبلة ستشهدون فعاليات أكثر من شأنها أن تعكس عمق العلاقة بين البلدين».

