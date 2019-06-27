آخر النهار

والحديث هنا عن الزميل الباحث والناقد والموثق الفني صالح الغريب.

الذي عرفته، منذ مرحلة مبكرة من مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وعلى مدى أربعة عقود من الزمان وأكثر، استطاع هذا الناقد والباحث أن يوثق مسيرة العديد من المبدعين في المجالات الفنية، وبالذات، الموسيقية والغنائية،لقربه وعلاقته الوطيدة مع جمعية الفنانين، التي يترأس تحرير مجلتها «عالم الفن» ليكمل مسيرة الزميل خالد الريس وأجيال من الصحافيين والنقاد الذين تعاقبوا على رفد مسيرتها وإثرائها.

صالح الغريب ليس مجرد باحث.. وموثق، أنه قبل كل ذلك، خلق إنساني وفني رفيع المستوى، ما يعكس بصماته على مجموعة الأعمال التي يقدمها، والتي يقرنها بالبحث والوثائق النادرة، التي يمتلك أطناناً منها.. وتمثل ثروة وطنية ما أحوجنا المحافظة عليها، بالذات، على الصعيد الفني والإعلامي، حيث يمتلك الغريب أهم مكتبة للوثائق والمطبوعات والصحف عن الحركة الفنية ونجومها وأجيالها. زاملت «بوطارق» في العديد من المهرجانات أيام (لجنة نقاد ومحرري الصفحات الفنية في جمعية الصحافيين الكويتية) بل كان لي الشرف أن نسكن سوياً في الغرفة ذاتها في عدد من المهرجانات والأسابيع الثقافية الكويتية.. وفي كل مرة، اكتشف معدنه.. وطيب أصله.. واحترافيته الفنية والإعلامية العالية المستوى.

صالح الغريب ليس مجرد اسم عابر في عالم النقد والصحافة والتوفيق.. لذا ما أحوجنا أن نقف أمام اسمه بالتكريم.. والتقدير.. والاحتفاء.

وعلى المحبة نلتقي

