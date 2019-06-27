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محمد عساف: أنافس نفسي!


أجرى الفنان محمد عساف خلال مشاركته أخيراً في مهرجان «موازين» مؤتمراً صحافياً تكلم فيه عن مسيرته وصعوبة الفنان في الحفاظ والاستمرارية خاصة عندما يتحمل مسؤولية فنية ومكانة كبيرة هيأت له المشوار وهو في بداية طريقه. وأعرب عن أنه يفضل أن لا يحصر صوته في لون غنائي واحد، طالما هو قادر على غناء كل الألوان.
كما أعرب محمد عساف عن نيته في طرح ألبوم يتضمن أعمال الفنان عبد الحليم حافظ بروح عصرية جديدة، بعدما لمس أن هذا الجيل مازال يحب أغاني عبدالحليم.
وعن المنافسة الفنية بينه وبين أصوات شباب مثله تخرجوا في برامج فنية كأدهم النابلسي وناصيف زيتون قال: «المنافسة حافز مهم لكل فنان؛ لكي يقدم الأفضل؛ لكن وبكل صراحة أنا أنافس نفسي، وأتمنى التوفيق للجميع والساحة الفنية تتسع للجميع».


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