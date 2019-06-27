آخر النهار

غيب الموت أمس الاول، المخرج محمد النجّار عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراع مع المرض، حيث تواجد خلال الفترة الأخيرة داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع مرض القلب.

تخرج النجّار من المعهد العالي للسينما (قسم إخراج) عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، وكان يُدرس في العديد من المعاهد الفنية المصرية. بدأ المخرج الراحل مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلماً، مع العديد من المخرجين السينمائيين، قبل أن يبدأ في عام 1988 إخراج أول أعماله السينمائية، وهو فيلم «زمن حاتم زهران» بطولة نور الشريف، ليقدم بعدها العديد من الأفلام الناجحة ومنها «الصرخة، الهجّامة، صعيدي رايح جاي، رحلة حب، عوكل، ميدو مشاكل، صباحو كدب، قلب جريء، وبحبك وأنا كمان».

ودرامياً، قدم النجّار أيضاً العديد من الأعمال الناجحة، وأبرزها «الأدهم»، من بطولة أحمد عز، و«منتهى العشق» و«علي ياويكا»، وغيرها.

