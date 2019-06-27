مال وأعمال

كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن أن إجمالي المشروعات المنضوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2015 إلى 2020 بلغ 72 مشروعاً، موضحة أن تلك المشروعات تشمل البرمجيات والأنظمة الآلية والبرمجيات والمعلومات.

وبينت العقيل في ردها على سؤال برلماني أن الإجراءات التي تسبق إدراج المشاريع في النظام الآلي لخطة التنمية تقوم بها الجهات الحكومية مع الأطراف ذات العلاقة وليس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اختصاص بها.

وأوضحت الوزيرة العقيل أن طبيعة تلك المشروعات لا تتطلب دراسة الجدوى كونها أحد المشاريع التطويرية. وحول أسماء الشركات التي اسندت لها تلك المشروعات ، أجابت الوزيرة باقتضاب لا يتوافر هكذا بيان لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وعن المخالفات والملاحظات التي تم رصدها حول تلك المشروعات، أفادت الوزير أنه ليس من اختصاص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رصد أية مخالفات أو ملاحظات التي تقيد على الجهات الحكومية وإنما يتعلق الأمر بالجهات الرقابية التي تنظم تشريعاتها مزاولة الأعمال.

ومن بين المشروعات الواردة ، التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2020 والبالغ كلفته مليوني دينار ونسبة انجازه بلغت 17 في المئة . وكذلك مشروع المعايير الوطنية للتعليم والبالغ كلفته 4.087 ملايين دينار وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 89.5 في المئة.

كما تضمنت لائحة المشاريع المدرجة، المشروع الوطنية للرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه في القطاع الحكومي بواقع 3 ملايين دينار وقد بلغت نسبة الانجاز فيه 75.5 في المئة.

