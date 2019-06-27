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البورصة تراجعت عن الإغلاق


خالفت البورصة، أمس، جميع التوقعات المتفائلة من قبل المحللين التي صبت نحو ارتفاع مؤشراتها خلال الجلسة ، على وقع الإعلان الإيجابي بترقية السوق في مؤشر مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة.
وتراجعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام جلسة، حيث هبط المؤشر العام 0.47 في المئة عند مستوى 5802.19 نقطة خاسراً 27.21 نقطة. كما تراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.15 و0.58 في المئة على الترتيب. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعاً يتصدرها العقارات بنحو 1.54 في المئة، فيما سجلت 4 قطاعات أخرى ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 2.86 في المئة.
وارتفعت سيولة البورصة اليوم 20 في المئة لتصل إلى 48.76 مليون دينار مقابل 40.65 مليون، وصعدت الكميات بنسبة 1.8 في المئة إلى 145.74 مليون سهم مقابل 143.19 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.


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