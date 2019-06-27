مال وأعمال

أوضح البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق الشحيحة بالمياه في العالم، حيث يعيش أكثر من 60 في المئة من سكانها في مناطق بها ضغوط مائية مرتفعة أو مرتفعة للغاية.

وأوضح البنك أنه يتم توليد أكثر من 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة في تلك المناطق شديدة الإجهاد فيما يخص المياه.

ومع ذلك، فإن تحديات المياه في المنطقة تتجاوز ندرة المياه. حيث يسهم ضعف أداء الحوكمة وتقديم الخدمات وجودة المياه والإدارة غير الفعالة للموارد المائية في أزمة المياه التي تعاني منها العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضيف التحديات الجديدة، مثل النمو الاقتصادي والسكاني السريع وتغير المناخ وإدارة المياه في بيئات هشة تعصف بها الصراعات والعنف، المزيد من التعقيد على المشكلة، وتعرض التقدم المحرز حتى الآن للخطر. لذلك، يجب أن تتخذ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراءات لتحقيق الأمن المائي للجميع من خلال مسارات مستدامة.

وأوضح البنك الدولي أن كلا من مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والتمويل (IMF-CEF) التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنهى فعالية تدريبية استمرت لمدة ثلاثة أيام في الكويت حول «إدارة ندرة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وذلك في مقر تدريب مركز الاقتصاد والتمويل التابع لصندوق النقد الدولي في الكويت. حيث شارك 38 من القياديين في القطاع العام من إحدى عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفعالية للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في معالجة ندرة المياه.

وصرح الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة أن المياه تعد مجالا ذا أولوية بالنسبة للمنطقة، ومن الرائع رؤية الموارد المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومة الكويت تتوظف لتسليط الضوء على حلول لمواجهة بعض التحديات

بدوره ، أشار مدير مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والتمويل بصندوق النقد الدولي أسامة كنعان إلى أن الدورة التدريبية هي مكون أساس في استراتيجية المركز لمساعدة البلدان العربية على تصميم وتنفيذ السياسات مع مراعاة التحديات الناشئة والقيود على الموارد الطبيعية. وستساعد في تطبيق الحكومات العربية لسياسات حكيمة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وسليم بيئياً.

