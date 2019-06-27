مال وأعمال

أصدرت شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير تقريرا دوريا مخصصا عن قطاع الترفيه والسياحة في الكويت وجاء فيه أن «البيانات والمعطيات المجمعة عن حركة السفر وقضاء عطلة العيد وقطاع الترفيه والسياحة في الكويت، مقرونة بتوقعات عطلة الصيف القادم، تظهر مؤشرات شديدة الدلالة على اكثر من مستوى، ومن بينها ما هو سلبي للغاية حيث أن المسؤولين لا يكتفون باساءة التصرف بواردات الدولة على حساب التنمية الفعلية والاصلاحات الموعودة، بل إن بعض سياساتهم تدفع باتجاه ارهاق المواطنين وميزانياتهم الأسرية نتيجة سوء تخطيط وتردي وتأخير تنفيذ مشاريع مفترضة، مثلما هو الحال في المرافق الترفيهية والسياحية، وما ينتج عنها من هدر خارجي من جهة ومن حرمان حقيقي داخلي من جهة ثانية».

وقالت مدير عام ليدرز جروب نبيلة مبارك العنجري إن نتائج التقرير «تبيّن الاختناق المتزايد في مجال الترفيه والتسيلة والانشطة الحميدة وقضاء العطل داخل الكويت الامر الذي يحمل مخاطر اجتماعية جمة على شرائح عديدة من الكويتيين، والمقيمين».

وحذرت على وجه الخصوص مما اسمته «تضييق الفرص على المراهقين والشباب والشابات الكويتيين الذين لا يجدون مرافق ومنشآت وانشطة فعلية مناسبة لقضاء اوقات الفراغ خلال الصيف وغيره من العطل، أو لا تسمح امكانات ذويهم المالية بالسفر خارج البلاد، حيث ان ذلك قد يؤدي بشكل او آخر إلى وقوع المزيد منهم في براثن المخدرات أو العنف للتنفيس عن غضبهم، او أي ممارسات سلبية أخرى لتنفيس طاقاتهم والتعبير عن ضيقهم.

وتبين المعطيات الميدانية أن كلفة سفر عائلة كويتية من اربعة افراد لمعدل أربعة ايام خلال عطلة عيد الفطر الفائت في اكثر الدول استقطابا للسياح الكويتيين، مثل دبي وتركيا، تبلغ نحو 1500 دينار ، شاملة كل تكاليف السفر والاقامة والطعام، وهي تكلفة تقارب جدا كلفة قضاء العطلة في احد الشاليهات العائلية داخل الكويت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خلل يشجع على مزيد من سفر العائلات في العطلات القصيرة. ونفترض أن لذلك علاقة بارتفاع العدد المتوقع لمجموع عدد السفرات خلال موسم الصيف الحالي عن موسم العام الماضي بنسبة 8 في المئة وفق الادارة العامة للطيران المدني.

وما تقدم يقتضي تعدد وتنوع العروض الجاذبة خلال مثل هذه المواسم على الأقل، ولعل ذلك يساهم في رفع نسبة الاشغال في المرافق الفندقية المناسبة للعطلات، كما يتطلب وجود مزيد من المنتجعات العائلية الجاذبة في اوقات الحر وموسم الصيف وبتكلفة مناسبة لميزانيات الأسر متوسطة الدخل، جنبا إلى جنب المنشآت الترفيهية والحدائق العامة التي شهدت اقفالا او ترهلا في معداتها وتراجعا حادا في مرافقها في السنوات الماضية، كما تأخر تنفيذ العديد من المشاريع المقررة في هذا المجال.

فمن حيث الارقام، تُبين دارستنا لاحصاءات حركة المسافرين أن أكثر من ثلاثة ارباع الكويتيين قد بقوا داخل البلاد خلال عطلة العيد. فالادارة العامة للطيران المدني افادت عن مغادرة 133 الف مسافر فقط في اجازة عيد الفطر الماضي (ووصول 93 الف راكب). ومهما كان عدد المغادرين برا خلال نفس الفترة كبيرا، نستنتج أن أكثر من مليون كويتي على الأقل (من اجمالي عدد الكويتيين البالغ مليونا و415 الفا في آخر تحديث) قضوا العطلة في الكويت.

ووسط ذلك، شهدت المنتزهات العامة القليلة مثل حديقة الحيوان، والمساحات الشاطئية المفتوحة، كثافة متنزهين ورواد خلال عطلة العيد الماضي رغم حرارة الطقس والمخاوف من اضرار التعرض لها في الهواء الطلق، الامر الذي يؤكد الحاجة لمزيد من المرافق الملائمة للترفيه والتنزه في الظروف المناخية على تنوعها، وبما يناسب القدرة الشرائية والاستهلاكية لشرائح واسعة من الكويتيين وغيرهم.

من المؤكد أن ضعف وتراجع وتهاكل البنية التحتية المتعلقة بالترفيه والمرافق السياحة الداخلية من شأنه حرمان شرائح واعداد متزايدة من الكويتيين ممن لم ولا يتسنى لها السفر السياحي أو تختار البقاء في البلاد لسبب او آخر، من فرص مناسبة لتمضية اوقات الفراع والترفيه خلال العطل القصيرة والطويلة على السواء، وذلك خلافا لما يجري في دول خليجية شقيقة وفّرت خيارات واسعة من المهرجانات والحفلات والكرنفالات الداخلية، مجانية او قليلة الكلفة، خلال الأعياد والعطلات الموسمية. وتزداد حدة هذه المشكلة في مواسم الحر الشديد كما هو حاصل حاليا.

تلكؤ.. وصيف ساخن

لا شك بوجود مسؤولين يدركون ولو بعض الشيء حاجة الكويت لمثل هذه المشاريع، إلا أن المعضلة متعددة الجوانب وأبعد من اجراءات جزئية.

فبعد تأخر مشروع تطوير المدينة الترفيهة، المغلقة منذ يوليو2016 بسبب تهالك مرافقها ومعداتها، اضطر الديوان الاميري في ابريل الماضي، إلى اعلان تبنيه للمشروع «من حيث المسؤولية والمتابعة والإنجاز»، بدلاً من «شركة المشروعات السياحية»، واعطى الموضوع صفة الاستعجال، وذلك بعد اثارة الموضوع على مستويات مختلفة وبعد ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة على شركة المشروعات السياحية.

وعلى أمل عدم التاخير ثلاث سنوات أخرى، فإن الخوف من أن يلحق التهالك والملاحظات باقي المشروعات خاصة وأن لا شيء تغيّر نوعيا في ادارة هذه المنشآت والمشاريع او في توجهات جهة الوصاية عليها كما لا يبدو التخطيط وارداً بالنسبة لوضع الترفيه والسياحة الداخلية في الكويت.

والأخطر دلالة ان هذا جزء من أداء مُحبط يطال، ليس فقط مرافق ومنشآت الترفيه العامة، بل مُحبط ايضا للعديد من المشاريع الاخرى بـ «كويت جديدة» و«رؤية2035»، مثل عدم تنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار خط سكة الحديد الذي يصل بالنويصيب ومحطة الركات خلف المطار ويعبر مدينة الحرير وميناء بوبيان وصولا لشمال الكويت، بسبب عدم التزام الهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالجدول الزمني، ما يسيئ ايضا لسمعة الكويت والتزاماتها الخارجية لكون الخط المذكور جزء من الشبكة الخليجية.

مختلف هذه الحالات الناتجة عن أخطاء في التخطيط أو برنامج ومهل التنفيذ، أو تراخي المسؤولين عن التنفيذ وغياب المراقبة والمتابعة السليمة، تلقي بثقلها على الجهات العليا صاحبة المسؤولية الاساسية والاخيرة في تأخير خطط التنمية ككل، وتدفع للاعتقاد بغياب شبه كلي لآليات واجراءات تقييم وتدقيق فعالة. ووسط ذلك لا يعود غريبا التردي العام في المرافق الترفيهية منذ عدة سنوات.

وكان تقرير آخر لنا في نوفمبر2017، أثار شكاوي المواطنين وذوي الدخل المحدود والاسئلة النيابية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاسرية لهذا القطاع واضاء على متطلبات وانواع أنشطة الترفيه والسياحة المطلوب تعزيزها، في حين يبين الجدول المرفق ابرز عوائق تنشيط قطاع الترفيه وبعض المخاطر المترتبة على ذلك على الكويتيين وجميع السكان أثناء العطل الطويلة على وجه الخصوص وتحديدا في بلد يعتبر من اكثر المناطق ارتفاعا للحرارة والسخونة في موسم الصيف.

