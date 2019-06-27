مال وأعمال

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الثانية والعشرين من الموظفين الجدد في برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» الذين اجتازوا بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثّف والمصمم خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

ويندرج البرنامج الذي يمتد لنحو 10 سنوات ضمن إطار استراتيجية الوطني الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتطوير وتأهيل الكوادر من حديثي التخرج، واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي.

وكان في استقبال المتدربين الجدد مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني ومحمد العثمان مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ومسئولي إدارة المواهب والتدريب والتطوير.

ويمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية الذي يضم 12 متدرباً لمدة أربعة أشهر، ويشمل مختلف جوانب العمل المصرفي، مثل المبادئ المصرفية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري.

والجدير بالذكر أن محتوى البرنامج يشهد على نحو مستمر عمليات مراجعة وإضافة للمحتوى من أجل مواكبة أحدث الأبحاث والدراسات العالمية التي تختص بالقطاع المصرفي حيث تضمن البرنامج عناصر جديدة شملت التصميم التفكيري والمحاكاة المصرفية وكذلك الإبداع والابتكار في بيئة العمل المصرفية.

وتعكس الأكاديمية رؤية بنك الكويت الوطني في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفاً استراتيجياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص. وتم افتتاح أكاديمية الوطني في العام 2008 بهدف تمهيد الطريق للخريجين الجامعيين الجدد من الشباب الكويتي للالتحاق بالعمل في قطاع الخدمات المصرفية، وتوفر الأكاديمية للخريجين أفضل البرامج التدريبية التي تم وضعها بالتعاون مع أكبر المؤسسات والجامعات حول العالم لتواكب متطلبات سوق العمل.

