مال وأعمال

قامت الإدارة التنفيذية في البنك التجاري الكويتي بزيارة وحدة حساب العامل التابعة لقطاع العمليات، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي إلهام محفوظ ومسؤولي القطاعات المختلفة في البنك.

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة التنفيذية على التواصل المستمر مع جميع موظفي القطاعات أثناء العمل والاطلاع على سير العمل، والتأكد من تقديم خدمات مصرفية مميزة لعملاء البنك في كافة الأوقات، وكذلك تقديراً لجهود موظفي البنك ولتقديم الدعم اللازم لهم بما يمكنهم من أداء عملهم بشكل سليم وينعكس ايجابيا على الخدمات المقدمة لجمهور العملاء. وفي هذا السياق قالت الهام محفوظ «إن وحدة حساب العامل في البنك التجاري تعمل على فتح حسابات العمال المسجلة تحت الشركات والمؤسسات ، وإصدار بطاقات السحب الآلي وتحويل الرواتب لحساباتهم لدى البنك التجاري والبنوك الأخرى ، كما تقوم الوحدة بأعمال تحديث بيانات حساب العمل ومتابعة شكاوي العملاء، منوهة في هذا الصدد إلى المهام الملقاة على عاتق موظفي هذه الوحدة لتمرير الحسابات والتعامل مع العملاء في كافة الأوقات وفي أوقات الذروة عند تحويل الرواتب». وتابعت محفوظ مؤكدة أن موظفي البنك هم حجر الأساس في تقدم ورقي البنك، وهو ما يدفع البنك دوماً إلى الاستثمار في موظفيه وتوفير الدعم اللازم لهم للارتقاء الوظيفي والحصول على التدريب المستمر بما يساهم بشكل أساسي في ريادة البنك ومواصلة تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء. وكشفت محفوظ أن بيئة العمل الإيجابية التي يعتمدها البنك وسياسة التحفيز المستمر تحث موظفي التجاري على التفاني في خدمة العملاء وتقديم خدمة استثنائية لجمهور العملاء تحوز على رضاهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم. وفي ختام الزيارة التي سادها الود والألفة ، توجهت الهام محفوظ وفريق الإدارة التنفيذية بالشكر لجميع الموظفين الذين لا يألون جهدا في خدمة العملاء ، مشددة على أن الكفاءة التي يتمتعون بها تساهم في جعل البنك التجاري الكويتي الاختيار المفضل للعملاء.

