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مال وأعمال

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الخام الكويتي انخفض لـ 64.34 دولاراً


انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتا ليبلغ 64?34 دولارا مقابل 64?94 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  وفي الأسواق العالمية تباينت أسعار النفط مع توقع انخفاض مخزونات الخام الأميركية ما طغى على مخاوف المستثمرين من أن تؤدي توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى تقويض الطلب على الوقود.  وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 65?05 دولارا في حين انخفض سعر برميل النفط الخام الأميركي سبعة سنتات ليصل الى مستوى 57?83 دولارا.


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