مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» كراع رسمي، في مؤتمر «دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد الكويتي»، الذي نظمَّته مجموعة The Business Year الإعلامية للأخبار الاقتصادية في المملكة المتحدة لندن.

وخلال مشاركته في المؤتمر، استعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيتك» مازن سعد الناهض، أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ودور «بيتك» والبنوك الكويتية بشكل عام في دعم خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وقال الناهض إنه تماشياً مع خطة التنمية الوطنية ورؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تسير الكويت نحو تنويع اقتصادها، منوها بثقته بقدرة القطاع الخاص على لعب دور إيجابي في مستقبل تنمية الاقتصاد الكويتي.

وأضاف أن القطاع الخاص، لاسيما البنوك مؤهلة إلى المساهمة في خطة التنمية الطموحة وإضافة القيمة المتوقعة من هذه المشاركة.

ولفت الناهض إلى أنه في حين تبلغ قيمة المشروعات الحكومية التي يجري لها التخطيط على المدى القصير 32 مليار دولار، فإن القطاع المصرفي جاهز للعب دور مهم في دعم مشروعات التنمية على المدى البعيد في البنية التحتية للكويت بالنظر إلى التوقعات الإيجابية بتزايد نشاط المشروعات في النصف الثاني من هذا العام وخلال 2020. وينطوي هذا الدور على تمويل هذه المشروعات، وتوفير خدمات مصرفية بدءاً من أنشطة التمويل وصولاً إلى المعاملات البنكية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية وخدمات التمويل التجاري وما إلى ذلك من أنشطة وأعمال مصرفية أخرى.

ونوه الناهض بالتغييرات والتطورات العديدة التي شهدها الاقتصاد الكويتي والتي أثمر عنها نتائج ايجابية، مضيفاً أن الكويت تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، وقوة مالية تؤهلها لتكون مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، تظهر بيانات وأرقام صادرة عن البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي المعدَّل وفق القوة الشرائية للفرد الكويتي الواحد بلغ 67 ألف دولار في 2018.

وأكد الناهض أهمية مساهمة القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الكويت 2035، وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري تبلغ فيه مصاف دول العالم المتقدم، مضيفاً أنه من خلال استقطابه لمجموعة من المواهب الكويتية الشابة والمتعلمة والمدربة جيداً، ستكون مساهمة البنوك محورية في تحقيق هذه الرؤية.

علاوة على ذلك، أوضح الناهض أن القطاع المصرفي الكويتي قادر على المساهمة بشكل بارز في مساندة الحكومة في تنفيذ الركائز الرئيسة لخطة التنمية والتي تستهدف تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وثقافي رائد في 2035.

وعن مساهمة «بيتك» في هذه المشروعات الطموحة، قال الناهض إن البنك مشارك فاعل في العمليات والصفقات التمويلية الكبرى في الكويت، بدءاً من تمويل الحكومة والشركات في المشروعات المحلية وصولاً إلى تمويل المشروعات في الخارج، آخرها صفقة تمويل مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لمشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة.

واعتبر الناهض أن «بيتك» وعلى غرار البنوك الكويتية الأخرى، جزء رئيس في بلورة رؤية 2035، بالنظر إلى السجل الحافل الذي يتمتع به كمؤسسة مالية إسلامية رائدة متمكنة من تطوير وتنمية صناعة الخدمات المالية في الكويت، والمساعدة في تسهيل نمو وتنويع جهود الاستثمار لدى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وعبّر الناهض عن ثقته بأن مساهمة القطاع الخاص ولاسيما البنوك، ستسهم بخلق اقتصاد متنوع ومزدهر في غضون الأعوام الخمسة أو العشرة المقبلة.

التكنولوجيا والتحول الرقمي

وتطرق الناهض خلال كلمته إلى دور التحول الرقمي والتكنولوجيا في الصناعة المصرفية، مشيراً إلى أن البنوك تمر حالياً بعملية تحول رقمي أصبحت خلالها العديد من العمليات المصرفية آلية بالكامل.

وأكد اهتمام البنوك بتبني التكنواوجيا في الخدمات المصرفية، خاصة وأن الصناعة المالية والمصرفية شهدت ومازالت ابتكارات هائلة وزاد فيها استخدام التكنولوجيا في السنوات الأخيرة. وفي عالم اليوم الذي يتسم بالابتكار المزعزع Disruptive Innovation، باتت الخدمات المصرفية عبر الموبايل، وتكنولوجيا اللمس، والبلوك تشين، والعملات الافتراضية، والروبوت، والبيانات الكبيرة والذكاء الصناعي، جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

وأضاف الناهض أن أكثر من ثلاثة أرباع المؤسسات المالية ستزيد من جهودها في الابتكار، في حين باتت العديد من الشركات تتبنى اليوم الطبيعة المزعزعة لـشركات التكنولوجيا المالية «FinTech»، وذلك وفقاً لما أوردته دراسة صادرة عن مؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز».

ولفت في الوقت ذاته إلى أن البنوك الكويتية حريصة على الاستثمار في التكنولوجيا المالية والمصرفية والتحول الرقمي، مؤكداً أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي، خاصة وأنه ركيزة أساسية في الجهود التي تبذلها الحكومة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.

