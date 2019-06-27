مال وأعمال

وأشار الناهض إلى البصمة الواضحة لـ «بيتك» في توسيع نطاق خدماته ومنتجاته وتطويرها باستمرار كونه مؤسسة مالية رائدة في الابتكار، إذ أطلق «بيتك» فرع KFH Go الذكي ذاتي الخدمة في اشبيلية والجابرية. ويقدم الفرع خدماته على مدار الساعة للعملاء. كما أطلق «بيتك» أول نظام لحجز المواعيد الكترونيا Skiplino عبر الهواتف الذكية لزيارة الفروع المصرفية، وطبق تكنولوجيا البلوكتشين عبر خدمة التحويلات المالية الفورية باستخدام شبكة «RippleNet»، وطبق تقنية الذكاء الاصطناعي عبر تنفيذ برنامج روبوت للعمليات التشغيليةRPA لتبسيط العمليات الداخلية المتعلقة بعمليات تمويل العملاء، بالاضافة الى عدد كبير من الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة. وجاءت مشاركة «بيتك» في المؤتمر الذي عقد بالشراكة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت KDIPA، ضمن إطار الاهتمام بالشأن الاقتصادي والاستثماري، والحرص على تحفيز الجهود التي تصب في تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي.

