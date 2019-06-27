مال وأعمال

دعت شركة مشاريع الكويت (القابضة) مساهميها الحاليين للمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الذي سيتم من خلال إصدار 452,748,662 سهم جديد ما يمثل حوالي 29.3 في المئة من رأس المال الحالي المصدّر للشركة وذلك بسعر طرح 210 فلوس للسهم الواحد. يبدأ الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يوم 27 يونيو الجاري وينتهي يوم 17 يوليو المقبل.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق خلال اجتماع له في شهر يناير الماضي على إصدار الأسهم ورفع رأس المال، وتم منذ ذلك الحين العمل على استكمال الإجراءات المطلوبة من الجهات الرقابية.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة مشاريع الكويت فيصل العيّار «من المهم أن تحافظ شركة المشاريع على هيكل رأسمالي قوي بالتزامن مع النمو الذي تحققه محفظة شركاتها وذلك بهدف ضمان قدرتنا على دعم هذه الشركات. تتماشى عملية الزيادة في رأس المال مع استراتيجيتنا طويلة الأجل لتعزيز وتوسعة أنشطة شركاتنا في قطاعات الخدمات المالية، والإعلام، والتأمين، والصناعة والتربية والتعليم».

