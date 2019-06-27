مال وأعمال

جددت «هيئة أسواق المال» ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة «أموال الدولية للاستثمار» وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أموال الدولية للاستثمار رقم (AP/2016/0022) الصادرة بتاريخ 08/09/2016؛ وعلى طلب شركة أموال الدولية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛ وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

وأضافت في قرارها انه تم تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة أموال الدولية للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 06/09/2019. وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

