مال وأعمال

أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن رعايتها الطبية ومشاركتها في الحملة الوطنية لإنقاذ الحياة «ساعد» بالتنسيق مع جمعية القلب الكويتية. وذلك بإقامتها لفعالية تهدف نحو صحة أفضل لموظفين برج أرزان كافة، إيماناً منها بأهمية المسؤولية الإجتماعية تجاه الموظفين والعاملين في المجموعة، حيث تم عمل فحص وكشف طبي بالمجان لجميع موظفي برج أرزان، فقد قامت الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب بعمل فحص وكشف طبي شامل للموظفين لتحديد نسبة السكر بالدم ونسبة الكوليسترول بالدم وقياس ضغط الدم .

و بهذه المناسبة صرح جاسم زينل قائلاً ان رعاية المجموعة ودعمها لهذا الحدث الطبي يأتي إيماناً منّا بالمسوؤلية الاجتماعية تجاه الموظفين والعاملين بالشركة.

وأعرب جاسم زينل عن سعادته بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية والمنظمين في حملة «ساعد» الوطنية لإنقاذ الحياة،

وأشاد زينل باهتمام الشركة بشتى الأنشطة التي من شأنها الإسهام في تنمية المجتمع من خلال مساهمتها الفعالة في العديد من الفعاليات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني والجهات الطبية والحملات الصحية والتي من شأنها خدمة جميع قطاعات المجتمع سواء التعليمية أو الثقافية أو الصحية أو التنموية او التربوية وغيرها وذلك بهدف تحقيق الأثر الإيجابي الذي يلامسه كل أفراد المجتمع.

و من جانبه، قال مسؤول التسويق والعلاقات العامة في مجموعة أرزان المالية فواز المنيع أن رعاية هذا الحدث هو دليل حرص من المجموعة على صحة الموظفين وزيادة الوعي الصحي لديهم.

وأوضح المنيع أن الشركة تحافظ على موقعها القيادي باعتبارها مؤيداً قوياً يسعى إلى إثراء المجتمع بهذه المشاركات وتلبية حاجة المجتمع عن طريق ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الأذهان داخل الشركة وخارجها.

