مال وأعمال

طالب المشاركون في ندوة مجموعة رواد الأعمال أن إقرار تعديلات قانون المناقصات تقضي باسناد 10 في المئة من قيمة العقود الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تعد نقلة نوعية بالاقتصاد الكويتي ككل.

وشدد المشاركون على ان التعديلات تهدف إلى خلق وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسابق نحو المشروعات الكبرى للاستفادة من الإنفاق الحكومي.

وأكد عضو اتحاد رواد الأعمال عبدالله العجمي أن اقرار التعديلات ليس الخطوة الأخيرة إذ سيعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الجهاز المركزي للمناقصات على تعديل اللائحة التنفيذية القديمة لقانون المناقصات لتتواءم مع التعديلات الأخيرة ليباشر بعدها المبادرون حقوقهم.

ونوه إلى أنه بعد تعديل اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية كويت اليوم، ستقوم وزارة المالية من خلال قطاع نظم الشراء بإصدار تعميم لجميع الجهات الحكومية، للعمل من خلاله على تحقيق مكتسبات المبادرين في القانون المعدل، خصوصا وأن جميع الجهات الحكومية مطالبة بتنفيذ ماجاء في تعاميم وزارة المالية والتي تنظم اجراءات الشراء المباشر لطلبات الشراء التي تقل عن 5000 دينار ولا تتجاوز 75 الفاً بالاضافة إلى ان الجهات الحكومية مطالبة بأخذ موافقة وزارة المالية قبل طرح أي ممارسة أو مناقصة للوقوف على مدى توافر الاعتمادات المالية المخصصة لها في إطار عملية الرقابة المسبقة.

ونوه إلى أن هناك فرصة نتجت من التعديلات من شأنها اثراء أي نشاط تشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السجل الوطني، إذ إن هناك يوميا أوامر شراء حكومية بقيم تصل إلى 5 آلاف دينار.

ونوه إلى أن حقوق المبادرين مضمونة إذ أن الشركات ستصبح ملزمة بتقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني تفيد بالتزامها بالنسب الممنوحة للمبادرين، مبينا أن تلك البراءة مشابهة لبراءة الذمة الضريبية التي تمنح من وزارة المالية.

ونوه إلى أن الممارسات ونسب المناقصات ستطرح على المبادرين فقط من خلال برنامج أعده صندوق المشروعات، وهو ما يوجب على كل المبادرين الممولين وغير الممولين من الصندوق سرعة ترتيب أوضاعهم والمبادرة بالتسجيل في السجل الوطني. ونوه إلى أن مجموعة رواد الأعمال تعمل على مشروعات قوانين أخرى مع الأجهزة المعنية بالدولة ومن بينها التأمينات الاجتماعية للباب الخامس، وكذلك علاوة مبادرين لتمييزهم عن غيرهم ودفع الشباب للدخول في سوق العمل بالقطاع الخاص من أجل المساهمة في القضاء على البطالة وسط توقعات بتخرج الآلاف خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحفيز الموظفين على ترك القطاع الحكومي والبدء في العمل الخاص.

وشدد على أن الخريجين الجدد باتت لديهم فرصة كبيرة لبدء نشاطهم الخاص بعد اقرار التعديلات، حيث يمكنهم التسجيل بالباب الخامس وبدء نشاطهم والتعاقد مع الجهات الحكومية المختلفة. ولفت إلى توجه مجموعة رواد الأعمال للمطالبة بإقرار تأمين للمبادرين على أنشطتهم بما يسمح لهم بالعمل بأريحية وسط ضمانات تضمن حمايتهم من أخطار وتقلبات السوق، ليتمكنوا من العمل في جو آمن.

تناول عضو اتحاد رواد الأعمال، سعيد المانع أبرز الجوانب الفنية للتعديلات على القانون، مؤكدا أن الخطوة الأولى التي يجب على المبادرين الانتباه إليها هي ضرورة التسجيل في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صندوق المشروعات، وذلك سواء كان المشروع ممولا أو غير ممول من الصندوق، إذ ان التسجيل يعد الخطوة الأساسية والأهم للاستفادة من التعديلات التي أقرت، خصوصا وأن هناك معايير محددة في ذلك الجانب.

ونوه إلى أن التعديلات دفعت بإضافة عضو جديد يمثل المشروعات الصغيرة في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، من صندوق المشروعات، وكذلك عضو آخر في لجنة التصنيف.

وتطرق إلى إلزام مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، بتأهيل المبادرين عبر استحداث مادة خاصة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع النفطي.

ومن جهتها، قالت عضو اتحاد رواد الأعمال، دلال الأنبعي، أن سمو الأمير هو الداعم الأول لرواد الأعمال بالكويت، وأن رؤيته السامية تعد المحرك الرئيس لما وصل إليه رواد الأعمال من مكتسبات في الوقت الحالي.

وأكدت الأنبعي، أن إقرار تعديلات قانون المناقصات العامة، جاءت نتاج جهود اتحاد رواد الأعمال مع العديد من الأجهزة الحكومية المعنية بذلك الأمر على مدار 18 شهرا.

