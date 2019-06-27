مال وأعمال

اكد اقتصاديون ان انجازات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في تطوير الأسواق وهيئة الأسواق لم تشهدها وزارة التجارة من قبل بسبب التخطيط العلمي والسياسية الاقتصادية الحصيفة التي تقوم على التطوير والبحث عن الافضل ومواكبة التطور والاليات العالمية في الادارة والتشريعات لتسهيل بيئة الأعمال في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، وتذليل كل العقبات التي تواجه القطاع الاقتصادي بجميع قطاعاته.

وقالوا انه استطاع تحقيق العديد من المكتسبات والانجازات التي حققها الاقتصاد الكويتي خلال العامين الماضيين تتمثل في السماح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول اسهم البنوك الكويتية وتحسن ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 فضلا عن ترقية بورصة الكويت بما يسهم في تدفق الكثير من الأموال والاستثمارت الأجنبية للبلاد. وشددوا على ان الروضان استطاع من خلال اعلاء منظومة العمل المشترك ومتابعة جميع القطاعات من خلال التعاون مع كل الجهات المختلفة سواءالقطاع العام اوالخاص الذي ادى الى تحسن الكثير من التشريعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الاعمال في الكويت. وزادوا ان الروضان وضع منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية تنفيذ التوجيهات الاميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي بالاضافة الى العمل الدؤوب الى تنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035 بهدف الاعلاء من الشأن الاقتصادي من خلال منظومة العمل بشكل كامل لتحول وزارة التجارة الى حاضنة ومساندة لمبادرات الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسند للمستثمرين ومشاريعهم وقائدة لثورة جديدة في التشريعات الاقتصادية لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي، والاصلاح التجاري وبث الروح في قطاعات صناعية وحرفية وانتاجية والسعي الدؤوب الى تبسيط الاجراءات في رخص المستثمرين، ومعاملات النافذة الواحدة، ورقابة الأسعار وحماية المستهلك، واستقطاب الشركات، وتخصيص غير مسبوق للأراضي الصناعية.

