مال وأعمال

أكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال د. احمد الملحم ان الهيئة ستعمل مع شركائها الاستراتيجيين على استكمال العمل على المزيد من الترقيات ضمن المؤشرات العالمية للارتقاء بأداء السوق والتقدم في طرح المنتجات الاستثمارية.

وقال الملحم في حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين استكملت جزءا من خططها الشاملة بترقية الكويت الى سوق ناشئ على مؤشرات «ام اس سي آي» التي عملت الهيئة على تحقيقها زهاء السنتين قبل وضع الكويت في قائمة الملاحظة للترقية.

وأكدت ان هذه الترقية هي الثالثة للكويت والأهم ضمن الترقيات السابقة وتأتي تفعيلا لرؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واعمالا لخطة الهيئة الاستراتيجية «2018-2021».

وأعرب الملحم عن تهنئته حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة هذه الترقية.من جهته قال نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي بالانابة عثمان العيسى ان الترقية المشروطة اتت تتويجا للجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها هيئة اسواق المال منذ تأسيسها وبالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وجميع الشركات العاملة في سوق المال. وقال العيسى ان الترقية شريطة توفر هيكل الحسابات المجمعة Omnibus Accounts وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد Same NIN Crossing للمستثمرين الاجانب، نرفق لكم الاعلان الصادر وذلك لنشره على موقع البورصة الالكتروني. واكد ان الهيئة ومنذ اعلامها بهذين المتطلبين ومن خلال عملها مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة قد اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لاستكمال قرار الترقية، وانه جار العمل على معالجتها وان الهيئة على ثقة بان هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة القادمة وفي موعد اقصاه نهاية شهر نوفمبر 2019 حيث تقوم الجهات الثلاث المعنية بوضع هذا الموضوع كأولوية للتطبيق خاصة وانهما متوفران اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة.

