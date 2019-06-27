مال وأعمال

أكد اقتصاديون ان خطوة ترقية بورصة الكويت على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال» انترناشيونال للأسواق الناشئة «ام اس سي آي» اعتبارا من مايو 2020 من شأنها تعزيز جاذبية السوق واستقطاب المزيد من التدفقات الأجنبية بما يصب في صالح توجه تحويل الكويت لتكون مركزا ماليا اقليميا.

وتوقع اقتصاديون لـ«كونا» ان تشهد بورصة الكويت ضخ سيولة قد تصل الى 2?8 مليار دولار لاسيما ان خطوة الترقية جاءت بعدما استوفت البورصة جميع المتطلبات والشروط لذلك وبفضل الاستراتيجية الواضحة التي تتبعها هيئة اسواق المال لجعل بورصة الكويت سوقا عالميا.

ووصف رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع الترقية بــ«الشيء الايجابي» لما تحمله من ابعاد ايجابية كبيرة جاءت في ظل بذل جهود مضنية من الجهات ذات الصلة لاسيما «أسواق المال» وشركة «بورصة الكويت» وها هي تجني ثمارها.

بيئة استثمارية واعدة.

وأضاف الصانع ان على المستثمر المحلي اعادة حساباته وقراراته الاستثمارية ليضع بورصة الكويت في بوصلة استثماراته الرئيسية لأن السوق بات جاذبا عبر تطوير المنتجات الجديدة وتطبيقها تباعا بهدف جذب الاستثمارات ما مهد الى بيئة استثمارية واعدة.

وبين ان عودة الثقة الى البورصة ستأتي مع تضافر جهود التعاون من الجميع سواء عبر زيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي او المستثمرين الأفراد فضلا عن المضي قدما في طريق الانتهاء من استراتيجية التطوير التي تقوم على تنفيذها بورصة الكويت ما يفسح المجال واسعا امام المستثمر الأجنبي.

من جهته أكد المدير العام لشركة «عذراء» العقارية ميثم الشخص ان المستفيد الأول من خطوة الترقية هي احجام السيولة التي سيتم التداول بها خلال الجلسات المقبلة لاسيما من يوم امس.

وأفاد لا شك ان الترقية ستزيد من سيولة التداول لعدد معين من الشركات المنضوية في السوق الأول بشكل خاص والسوق ككل بشكل عام مع وجود فرص لدخول او زيادة اوزان اسهم اخرى مما يزيد من فاعلية الاهتمام بالمعايير المطبقة على هذه الأسهم اوالملاك لها من شركات الادارات المعنية.

معايير عالمية

من جانبه قال عضو مجلس الادارة في شركة «صروح الاستثمارية» سليمان الوقيان ان البورصة الكويتية بهذه الترقية قد تخطت المحلية الى العالمية وبات السوق اكثر انفتاحا.

وتوقع الوقيان ان تزداد السيولة في السوق جراء هذه الخطوة ما بين 10 الى 15 في المئة ما يعزز من وضعية السوق الذي بات يطبق المعايير المعمول بها عالميا في أسواق المال.

وأضاف ان التداعيات الايجابية لهذه الخطوة ستصب في صالح المستثمر المحلي اذ سيكون نطاق العمل في البورصة على اسس ثابتة وبصبغة عالمية وتحت رقابة صارمة ما قد يفرز مناخا جيدا لمزيد من تدفق السيولة ويعود بالنفع على الشركات المدرجة في السوق لا سيما المدرجة في السوق الاول النشط.

بدوره توقع رئيس مجلس ادارة مجموعة «النمش العالمية» علي النمش ضخ المزيد من السيولة الاضافية وزيادة ملكيات الأجانب في شركات السوق الأول لاسيما في المصارف منها مع ارتفاع سيولة السوق ما بين 20 الى 21 في المئة منذ مطلع العام 2019 ما يعطي دفعة قوية للقطاعات الريادية في السوق.

زخم إضافي

وذكر النمش ان المتابع لحركة التداولات يلاحظ وجود ارتياح عام بين المتداولين ما يساعد في اضافة زخم اضافي على الأقل لمدة ثلاثة اشهر مقبلة يعود بالنفع على الكثير من الأسهم التشغيلية والنشطة في العديد من القطاعات.

وأشار الى ان المستثمر المحلي لا يزال يخشى التداولات في السوق اعتمادا على تجارب سابقة وهو ما تشير اليه الاحصائيات الرسمية التي تصدر عن حركة التداولات اذ توضح ان دخول المستثمر المحلي ما زال غير لافت على خلاف دخول الأجانب كما ان دخول الصناديق المحلية في حركة التداولات يعد «محدودا».

