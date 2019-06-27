مال وأعمال

قال تقرير شركة كامكو للاستثمار انه تمت ترقية السوق الكويتي من الأسواق الثانوية الى وضع الأسواق الناشئة مع مراعاة بعض تطورات البنية التحتية التي يتعين على سوق الكويت تنفيذها بحلول نوفمبر 2019. وجاءت الترقية نتيجة للاصلاحات المتسقة التي نفذتها هيئة اسواق المال في الكويت في اقل من ثلاث سنوات مستهدفة كل جانب من جوانب العملية وتنفيذ الاصلاحات في الوقت المناسب. تضمنت هذه الاصلاحات تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة المنتجات المتداولة في البورصة. ومن المتوقع ان يعطي هذا دفعة كبيرة لثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية التي سيتم ادراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا.

ومن المرجح ان تحظى الكويت بمؤشر وزني على مؤشر ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة بما يقرب من نسبة 0.5 % والذي يبلغ حوالي 1.8 تريليون دولار من الأصول الخاملة التي تتبع المؤشر. ومن شأن الترقية ان تجعل الكويت جزءاً من عالم اكبر بكثير، والذي وفقاً لبلومبيرج يبلغ حوالي 14 تريليون دولار، لمؤشرات ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق الثانوية الأصغر حجماً والذي يبلغ حجمها 324 مليار دولار ووفقاً لحسابات كامكو وتقديرات جموع التوقعات، فان الترقية قد تؤدي الى تدفق اضافي يزيد عن 2 مليار دولار في الأسواق الكويتية. من ناحية اخرى، بعد خروج الكويت، ستكون فيتنام اكبر عضو في مؤشر ام. اس. سي. اي للأسواق الثانوية.

ووفقا للاعلان، ستشمل الترقية تسعة اسهم مدرجة في بورصة الكويت استناداً الى القائمة التأسيسية لمؤشر ام.اس.سي.اي الكويتي اعتباراً من 19 ابريل والحدود التي رسمتها ام.اس.سي.اي لمؤشر الأسواق الناشئة. كل هذه الأسهم التسعة هي مكون من مؤشر السوق الأول برأسمال اجمالي قدره 19.7 مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة 58.6 % من اجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت كما هو في 25 يونيو 2019. وقد شهدت هذه الأسهم نمواً كبيرا في احجام التداول على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يبرر توقعات المستثمرين بحدوث ترقية محتملة في مؤشر ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة.

انعكست توقعات المستثمرين بوضوح في نشاط التداول الأخير في بورصة الكويت. حيث تفوقت الكويت بشكل مستمر على نظرائها الاقليميين منذ بداية العام. وشهدت المؤشرات الكويتية اكبر العائدات على صعيد مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك واحدة من الأعلى على مستوى العالم هذا العام. وبالأرقام فقد سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت عائدات بنسبة 21.1 % منذ بداية العام وحتى جلسة 25 يونيو 2019، كما سجل مؤشر السوق العام نموا بنسبة 14.8 %، بالاضافة الى ذلك فقد شهدت السيولة في البورصة زيادة كبيرة هذا العام حيث بلغت قيمة التداول اعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في عام 2008.. جدير بالذكر، ان هذا الأداء يأتي في خضم الضغوط الأخيرة التي تتعرض لها المنطقة سواء على صعيد العوامل الجيوسياسية الاقليمية وتراجع اسعار النفط الى حد ما.

قفزة هائلة

شهد نشاط التداول في بورصة الكويت نمواً ملحوظاً في عام 2018 وتظهر الاتجاهات حتى الآن للعام 2019 نمواً اعلى. وبلغت القيمة الاجمالية المتداولة في البورصة 4.1 مليارات دينار في عام 2018 وبلغ حجم الأسهم المتداولة 21.7 مليار سهم. هذا وبلغ اجمالي القيمة المتداولة حتى جلسة 25-يونيو-2019 3.74 مليارات دينار، بينما بلغ حجم التداول 18.2 مليار سهم. الى ذلك، تجاوز نشاط التداول للأسهم التسعة المتوقع ادراجها في مؤشر ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة المستويات التي شهدتها خلال السنوات العشر الماضية. ووفقاً لبيانات التداول، بلغ متوسط قيمة الأسهم المتداولة في الأسهم التسعة 2.9 مليار دينار على مدى السنوات العشر الماضية «2009-2018» بينما بلغ اجمالي القيمة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 2.2 مليار دينار.

