مال وأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اننا اكدنا في مناسبات سابقة على اننا مستمرون بالنهج التطويري للفترة القادمة، للاستمرار بتحقيق القفزات المرجوة في تحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت، وتطوير الاقتصاد الوطني ليكون موجوداً على خارطة الاستثمارات العالمية

وقال الروضان - خلال المؤتمر الصحافي «ترقية البورصة الى مصاف الاسواق الناشئة على مؤشر مؤشر MSCI والذي اقيم على في هيئة الاسواق امس -، تكللت جهود الأخوة في هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بالنجاح، بعد الاعلان الرسمي بترقية الكويت لتكون ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI، لتكون الترقية الثالثة للكويت بعد «فوتسي راسل» و«داو جونز». وشدد الروضان على ان هذا الارتقاء جاء بمجموعة من التحديثات في الاجراءات والتنظيمات خلال العام، والتي كان لها الدور الكبير بعد توفيقه سبحانه في هذا الانجاز.

واثنى الروضان على كل من اسهم بهذا النجاح، ونؤكد بأننا مستمرون في النهج التطويري لتنمية الاقتصاد الوطني.

ولفت الروضان الى انه واستمراراً في الوصول الى روية كويت جديدة في 2035، فقد تم انجاز 10 قوانيين اقتصادية، مؤكدا الى ان سقف الطموح له حدود له.

وأشار الروضان الى ان تستحق الأفضل، كما تسحق ان تعود الى ما كانت عليه مركزاً مالياً واقتصادياً.

كوادر وطنية

ومن جانبه قال عثمان العيسى، نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال المدير التنفيذي بالانابة، في البداية نهنئ حضرة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الأمين على هذا الانجاز كما نهنئ جميع العاملين في الهيئة والبورصة والمقاصة خصوصاً وأن هذه الترقية اتت على ايدي كوادر وطنية مخلصة وبعد تخطيط كبير وجهود حثيثة قامت بها الهيئة وبالتعاون البناء مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وجميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي، حيث عمدت الهيئة ومنذ اليوم الأول للبدء بالتخطيط لمشروع تطوير السوق بتبني افضل الممارسات الدولية خصوصاً بعد نجاحها بالانضمام لمنظمة الآيوسكو. وأكد العيسى «أن الهيئة ومنذ اعلامها بالمتطلبين المتعلقين بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، ومن خلال عملها مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، قد اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاستكمال قرار الترقية وأنه جاري العمل على معالجتها وأن الهيئة على ثقة بأن هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة القادمة وفي موعد اقصاه نهاية شهر نوفمبر 2019».

خطوة للأمام

واوضح حمد الحميضي، رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت، ان هذه الخطوة لن تقدم دفعة لاقتصاد الدولة فحسب، بل ستسهم في تحولها الى مركز اقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة «2035». وقال: «تمثل ترقية شركة ام اس سي آي للكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية. نحن فخورون بأن خططنا التوسعية قد ادت الى ادراج بلدنا ضمن مؤشرات عالمية، وستكون هذه الترقية بمثابة دفعة لأسواق المال المحلية، اذ ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد».

ومن جهته صرح صالح السلمي، رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة، بان انضمام الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة يجعلها طرفاً في خارطة الاستثمار العالمي مما يلزم كافة الأطراف اكثر بتطبيق المعايير العالمية المطلوبة. وهدفنا الاستمرار في ان نجعل سوق المال الكويتي مركزاً جاذبآ للاستثمارات والصناديق العالمية، خصوصاً اننا نمتلك جميع مقومات النجاح من مؤسسات وشركات اثبتت تاريخياً انها تقدم عوائد جيدة في اسواق المال.

إنجاز جديد

و صرح مثنى الصالح، رئيس قطاع الأسواق في هيئة اسواق المال، قائلاً «ها نحن اليوم نحقق انجازاً جديداً وننال ثمرة الجهود الوطنية الحثيثة والطويلة والتي بدأت منذ منتصف العام 2013 تحقيقاً لرؤية صادقة من قبل مجالس المفوضين المتعاقبة، حيث اتى التعاون المشترك والبناء بين كل من الهيئة والبورصة والمقاصة ثماره بترقية الكويت على مصاف الأسواق الناشئة ضمن جميع المؤشرات العالمية.

وأضاف: «ان من شأن هذه الترقيات المساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد، كما ان الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سنستمر ببذل الجهود والتعاون المشترك مع الأطراف العاملة بالسوق لتطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية، خصوصاً وأن هذه الترقيات تلقي بالمسؤولية علينا للحفاظ عليها وضمان استمراريتها اعلاءً لسمعة دولة الكويت وحفاظاً على مكانتها الدولية»

وأكد الصالح « بأن الجهات الثلاث المعنية تقوم بوضع شرط استكمال توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب كأولوية للتطبيق خاصةً وأنهما متوفران اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة».

تحسين البنية التحتية

وقال محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة بورصة الكويت «يأتي تصنيف الكويت الى سوق ناشئ من قبل شركة ام اس سي آي ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت منذ تأسيسها في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين. ما نزال مستمرين بتحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع افضل الممارسات العالمية لانشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت. سنواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع هيئة اسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وعملائنا وشركائنا لاستكشاف طرق جديدة تساهم في تعزيز سمعتنا كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصاً للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق».

ومن جهته، قال خلدون الطبطبائي، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة: «نحن سعيدون وفخورون بهذا القرار والذي ترجم جهود جميع الأطراف المعنية التي اسهمت في هذه الترقية. وسيشكل هذا الانجاز دافعاً اضافياً لنا لمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للسوق والتي تشمل جميع عمليات ما بعد التداول بما فيها التقاص والتسوية والايداع المركزي، بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية المنظمة لذلك. وقد حرصت الشركة الكويتية للمقاصة ان تكون المساهمة في ترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة احد اهم اهدافها الاستراتيجية، لذلك فقد استثمرت في مشاريع تطوير السوق بما يتوافق مع تطلعات هيئة الأسواق للارتقاء بسوق المال الكويتي والتي تكللت في الآونة الأخيرة بسلسلة من النجاحات».

