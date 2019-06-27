مال وأعمال

أعلن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، عن ترقية بورصة الكويت رسمياً لمصاف الأسواق الناشئة ضمن المؤشر، موضحاً ان ترقية البورصة لسوق ناشئ ستصبح نافذة اعتباراً من مايو 2020.

وتوقع محللون لـ«مباشر» ان تستقطب البورصة الكويتية استثمارات اجنبية تقترب من 3 مليارات دولار عقب ترقية السوق في مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة.

وقال المُحلل المالي للأسواق، احمد جاسم القمر ان الترقية شملت 9 أسهم تم ترشيحها لدخول المؤشر الرئيس، وتلك الأسهم هي: الكويت الوطني، بيتك، زين، اجيليتي، بنك بوبيان، بنك الخليج، بوبيان للبتروكيماويات، المباني وبنك برقان. وأوضح القمر ان هناك 9 اسهم اخرى تم ترشيحها لدخول مؤشر الشركات الصغيرة وهي: هيومن سوفت، بنك وربة؛ كيبكو، الدولي، صناعات، ميزان، المتكاملة، الامتياز والوطنية العقارية.

من جانبه، قال المُحلل المالي للأسواق محمد صديقي ان التقديرات المبدئية تُشير الى ان «الكويت الوطني» سوف يستحوذ على الجانب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية بنحو 800 الى 900 مليون دولار، يليه «بيتك» ضمن شريحة من 600 الى 750 دولاراً.

وأضاف صديقي ان «زين» تأتي في المرتبة الثالثة باستثمارات متوقعة بين 250 الى 350 مليون دولار، ثم «أجيليتي» بحدود 150 الى 200 مليون دولار، يليها في الترتيب «بنك بوبيان» بواقع 125 الى 140 مليون دولار، ثم «بنك الخليج» بنحو 110 الى 120 مليون دولار.

وأشار الى ان «بوبيان للبتروكيماويات» ستحل في الترتيب السابع باستثمارات متوقعة ضمن شريحة بين 100 الى 110 ملايين دولار، تليها «المباني» بحدود 90 الى 100 مليون دولار، وأخيراً «بنك برقان» بواقع 60 الى 80 مليون دولار.

فنياً، توقع مُحلل سوق المال مصطفى الجارحي ان تحظى الأسهم المدرجة بالمؤشر بأداء ايجابي خلال تعاملات بالبورصة، وحتى نهاية الشهر، وذلك بدعم من انضمامها لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.

