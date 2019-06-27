الخميس 27 يونيو 2019 ,23 شوال 1440
رقم العدد:
3716
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
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عربيات ودوليات
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الرياضة
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إضاءات
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