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تعود الممثلة الهندية كارينا كابور، للعمل مع النجم الهندي عامر خان، مجددا بعد ست سنوات من آخر عمل جمعهما سويا وتنضم كابور إلى فريق عمل «لال سينغ شادها» المقتبس عن فيلم «فورست جامب» للنجم الأميركي توم هانكس، حسبما ذكر قناة «إن دي تي في» الهندية. وكان خان قد أعلن في عيد ميلاده الـ54 في مارس الماضي أنه سيقدم نسخة هندية من فورست جامب. ويقوم بإنتاج الفيلم «فياكوم 18 ستوديوس» و«عامر خام بروداكشنز»، ويخرجه أدفايت شاندان. ويطرح الفيلم في كريسماس عام 2020. وكانت كابور شاركت خان في فيلمي «3 إيديتس» عام 2009 و»تلاش» عام 2012.

