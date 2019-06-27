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قال الفنان جمال سليمان، إن ابنه «محمد» يبلغ 10 سنوات حاليا، لافتا إلى أنه غير نظرته للحياة، مضيفا: «لما يكون عند شخص ولد، مشروعه لنفسه أصبح متوقفاً، وأصبح ابنه المشروع الأكبر، له كل التفكير والقلق والدعم حتى يصل إلى شاطئ الأمان». وأضاف سليمان -خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس» على قناة «النهار» أنه حريص على تعليم ابنه اللغة العربية، معبرا عن أنه يزعجه فكرة عدم معرفة ابنة باللغة، ولكنه يعلمه بشكل يومي نطق الحروف والتشكيل الخاص بها، كما بدأ معه في إعطائه رواية 500 صفحة كي يلخصها في 5 أسطر.

وكشف أن ابنه ورث الكثير من صفاته وطريقة تفكيره، لافتا إلى رغبته في خوض مجال التمثيل، إلا أنه أقنعه بأن هذا الأمر مبكرا، كما أخبره بأنه لابد أن يعرف المجال الذي يتمنى خوضه في ظل وجود كثير من الأبناء الذين يقلدون آباءهم.

