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عبرت الفنانة فوز الشطي عن سعادتها الغامرة لمشاركتها في مسرحية الرعب الكوميدية «خطوات الشيطان»، واصفة تواجدها في العمل بالتجربة الناجحة التي قربتها لجمهورها كثيرا، وأسهمت في تحقيق المزيد من طموحاتها على خشبة المسرح، خصوصا على مستوى مسرح الكبار.

وثمنت الشطي دور وجهد ودعم الفنان عبدالعزيز المسلم ومجموعة «السلام» الإعلامية»، التي وفرت كافة السبل لطاقم العمل الذي كان ثمرة ناجحة بكل المقاييس، وفي ظل الحضور الجماهيري الكبير للعروض المتواصلة بقوة على خشبة مسرح صالة علي بهبهاني في النادي العربي الرياضي، وهو يجمع بين الكوميديا والترفيه والتشويق وتوجيه الرسائل والإسقاطات التي تلامس هموم المجتمع الكويتي والعربي بشكل عام، عبر نص مسرحي يتطرق إلى الصراع الأزلي بين الشيطان والإنسان من خلال رؤية درامية وبصرية مختلفة وغير من مسبوقة من الإبهار المسرحي.

وحول الشخصية التي تجسدها في «خطوات الشيطان» أجابت الشطي قائلة: «أقدم دور الشخصية الرئيسية وهي فتاة تعمل «فاشنيستا»، لكنها تأخذ العمل بطريقة سلبية، وفي حياتها الطبيعية إنسانة أخرى مختلفة تماما، وتحمل رسائل للمجتمع حول بعض التصرفات الخاطئة في مجال «السوشيل ميديا» من ناحية طريقة الطرح وخلو المحتوى.

وذكرت الشطي إن النص يتحدث بعمق وليس كوميديا ورعب فحسب، فهناك أشياء وقضايا سائدة في المجتمع يتطرق إليها من النواحي الوطنية وإلإنسانية والمجتمعية، فالعمل يقدم الترفيه والتوعية بآن واحد، لافتة إلى أنها تجسد في العمل أيضا عدة كركترات في إطار الكوميديا وليس الرعب.

واستذكرت الشطي تجربتها المثمرة في مسرحية الرعب «المستذئبون» التي شاركت بها الموسم المسرحي العام الماضي مع مجموعة «السلام» الإعلامية»، وكانت من التجارب التي لا تزال راسخة بذاكرتها من ناحية الطرح والعمق والرسالة والحضور الجماهيري الكبير، معتبرة مشاركتها في «خطوات الشيطان» هي التجربة الأولى بالنسبة إليها في مجال مسرح الرعب.

وأشارت إلى أن التعاون مع الفنان عبدالعزيز المسلم رائع جدا، وكان داعم لي ولمشاركتي في جميع النواحي، بالتالي شعرت بالراحة والانسجام والتفاهم على خشبة المسرح، ولقد استفدت وتعلمت أشياء جديدة وتعلمت منه في كل عرض، خصوصا من ناحية الإلتزام والحرص في الشغل واحترام عقلية الناس، وهي أمور أحبها كثيرا، فنحن نقدم مسرحاً عائلياً ترفيهياً ممتعاً.

وعن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علقت الشطي قائلة: «اتقبل النقد في السوشيل ميديا، كما إنني آخذ الكلام بنية صافية من الشخص الذي يتواصل معي، خصوصا من ناحية تحسين أدائي أو تنبيهي عن شيء ما، لكن هناك أشخاص نياتهم «عوار رأس» بالتالي أبتعد عنهم وأتجاهلهم تماما، وأنا من الناس وأرد الجميع، وأتفاعل مع جمهوري باستمرار».

وأشارت الشطي إلى أن مشاركتها هذا العام ضمن الموسم الدرامي كانت جميلة خلال مسلسل «لا موسيقى في الأحمدي»، حيث جسدت دور أمرأة مسنة، وكان صدى الدور جيدا بالنسبة لي، وفعلا توفقت فيه كثيرا، لافتة إلى وجود عدة نصوص لديها لكن لا تستطيع الكشف عن أي مشروع جديد قادم إلا بعد الاتفاق الرسمي والنهائي.

مسرحية «خطوات الشيطان» تأليف الفنان عبدالعزيز المسلم عن قصة الكاتب محمد الكندري، يشارك المسلم البطولة كلا من الفنانين انتصار الشرح، مرام، عبدالله المسلم، مشعل الشايع، فوز الشطي، محمد الشعيبي، فهد ليلي، محمد المسلم وآخرون، إخراج عبدالله عبدالعزيز المسلم الذي يشارك في التمثيل أيضا.

