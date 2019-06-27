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تنطلق مساء اليوم في العاصمة التونسية اعمال المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وفد أعلن المدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية م. عبدالرحيم سليمان أن 273 عملا إعلاميا ستتنافس في جوائز الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 27 الى 30 يونيو الحالي.

وقال سليمان خلال مؤتمر صحافي عقد لتقديم الدورة الحالية للمهرجان إن «هذه التظاهرة الاعلامية والفنية والتكنولوجية الأعرق في العالم العربي تكتسي أهمية خاصة هذا العام لا سيما أنها تتزامن واحتفالية اتحاد اذاعات الدول العربية (بيت الإعلاميين العرب) بالذكرى الـ50 لتأسيسه» مؤكدا أنه تم اعتماد برمجة متنوعة تركز على التعريف بتاريخ الاتحاد منذ نشأته في الخرطوم في فبراير 1969.

وأضاف أن الدورة الحالية للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون «ستشهد كالعادة» إقامة (معرض الأسبو) على حوالي ألف متر مربع بمشاركة صناع الصوت والصورة والفاعلين في مجال المعدات السمعية والبصرية بالإضافة إلى إقامة سوق البرامج الذي يمثل نافذة على المبتكرات المستجدة في عالم التكنولوجيا وآخر الانتاجات في مجال الابداع الفني والاعلامي.وأوضح أن الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون ستشهد حفلي افتتاح واختتام بمشاركة فنانين عرب بارزين سيتم خلالهما تكريم نخبة من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين والكتاب والمخرجين والفنانين المتميزين مؤكدا أن فلسطين ستكون ضيف شرف المهرجان.

وحول مسابقات المهرجان ذكر سليمان أن اتحاد اذاعات الدول العربية سينظم مسابقة رئيسة مخصصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء والعاملين والمشاركين في الاتحاد ويتنافس فيها 130 عملا إذاعيا وتلفزيونيا فضلا عن مسابقة موازية مخصصة للبرامج والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة غير الأعضاء في الاتحاد وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية والفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية ويتنافس في جوائزها 143 عملا.

وأشار إلى أن 14 هيئة عضوا بالاتحاد و15 هيئة من خارجية ستشارك في مسابقاته موضحا أنه تقرر اعتماد لجان تحكيم من الخبراء المستقلين من الكفاءات المتخصصة في المجالين الإذاعي والتلفزيوني من مختلف البلدان العربية تتولى مهمة التحكيم تحت إشراف الإدارة العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية.

وينظم اتحاد إذاعات الدول العربية بصفة سنوية المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بالتعاون مع الإذاعة والتلفزة التونسية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) يحتفي خلاله بنخبة من نجوم الشاشة العربية والفنانين والمخرجين وكبار المسؤولين والإعلاميين المتميزين في الساحة العربية. وحري بالذكر أن الإعلامي الكويتي محمد العواش وكيل وزارة الإعلام المساعد لوزارة لقطاع الصحافة والنشر يترأس اتحاد الإذاعات العربية.

