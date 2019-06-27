إضاءات

طرحت شركتا «مزيكا وعالم الفن» ألبوم النجم رامي عياش بعنوان «قصة حب» في الأسواق، وذلك بعد قيامه بتحضيرات أغنياته منذ فترة.

يتكون الألبوم يتكون من 10 أغنيات مختلفة اللهجة ما بين المصرىة واللبنانية، وهي: «قصة حب» من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، «وصفولي عيونك» من كلمات نبيل أفيوني وألحان نور الملاح وتوزيع جان ماري رياشي، «حابب» من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، «بعقلين» من كلمات معتصم حمزة وألحان بهاء حمزة وتوزيع ستوديو رامي عياش, وضياء حمزة، «بالأفراح» من كلمات سليم عساف وألحان رامي عياش وتوزيع ستوديو رامي عياش، «أم الدنيا» من كلمات سليم عساف وألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو، «ساعة الغروب» من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامي وتوزيع خالد نبيل، «لو أحلامي» من من كلمات سما، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي، «عمر جديد» من كلمات كاترين معوض وألحان رامي عياش وتوزيع داني الحلو، «يا سكاكر السكر».. من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق، كما تشاركه في الغناء النجمة فيفي عبده.

يذكر أن الفنان رامي عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد الأولى عنوان الألبوم «قصة حب» وهي بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير في بيروت، وظهر عياش في الكليب، بشخصية ميكانيكي سيارات، وأجاد في تمثيلها وقد لاقت الشخصية إعجاب الكثيرين من الجمهور حتى أن البعض منهم طالبوه بالاستمرار في مجال التمثيل، كما تقترب الأغنية «قصة حب» من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

