وطن النهار

القاهرة - «كونا» : ثمن وزير الدولة والشؤون الداخلية رئيس الحزب الحاكم بجمهورية النيجر محمد بازوم أمس الاربعاء موقف الكويت من الصراعات الدائرة في افريقيا وسعيها الدائم لاحلال السلم والامن الدوليين.

جاء ذلك خلال لقائه مع مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون افريقيا حمد المشعان والوفد المرافق له.

وقال الوزير بازوم ان «هذا ليس بغريب على الكويت واميرها سمو الشيخ صباح الاحمد الذي يسعى دائما الى السلام ويؤكد ضرورة تقريب لغة الحوار»، مستعرضاً الاوضاع الامنية التي تعيشها بلاده والعمليات الارهابية التي تحيط بها سواء من جماعة (بوكو حرام) او من تجارة وتهريب المخدرات، ومشيراً إلى ما تقوم به النيجر من اجل مكافحة الاعمال الارهابية التي تقوم بها جماعة (بوكو حرام) على الحدود مع نيجيريا ومكافحة تجارة المخدرات.

