وطن النهار

أقامت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا للإعلان عن التعاون بينها وبين شركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية لتوفير خصومات هائلة لمنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال رئيس الرابطة وائل المطوع خلال المؤتمر إن هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لما بدأته الرابطة من قبل لتخفيف العبء عن كاهل الأسر سواء الكويتية أو الوافدة من منتسبي الهيئة بلا استثناء، إضافة لأعضاء جمعية المهندسين نظرا لوجود بروتوكول تعاون سابق بينها وبين الرابطة، وتأتي هذه الجهود خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم وغلاء الاسعار.

واضاف: انطلاقا من هذا التوجه فقد سعت الرابطة للتعاقد مع عدة جهات لتوفير خصومات لمنتسبي الهيئة بشكل عام، مثمنا دعم وتشجيع إدارة الهيئة ممثلة بمديرها العام د. علي المضف لهذه المبادرات التي تخفف عن كاهل منتسبي الهيئة.

وذكر المطوع أن هذا التعاون بمثابة سبق لرابطة اعضاء هيئة التدريب بالتطبيقي حيث تصل نسبة الخصم إلى 40% على مدار العام ولأكثر من 12 علامة تجارية يستفيد منها حامل بطاقة الخصم التي تصدرها الرابطة بالتعاون مع شركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية داعيا شركات القطاع الخاص الى الاقتداء بـ «مجموعة بو خمسين» في دعم الأكاديميين والمهندسين.

وثمن المطوع دور مدير العلاقات العامة والاعلام بالهيئة أ. فاطمة العازمي البارز في دعم وتغطية فعاليات الرابطة وحرصها الدائم على حضور الأنشطة، وقد أهدتها الرابطة العضوية الشرفية تقديرا لدورها، كما أهدت العضوية الشرفية للرئيس التنفيذي لشركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية أ. علاء الموسوي تقديرا لدوره في إتمام هذا التعاون الذي يخدم منتسبي الهيئة وجمعية المهندسين.

من جهته، أعلن أمين سر الرابطة م. أحمد علوان الشمري عن ترحيبه وسعادته بحصول جميع منتسبي «الهيئة» ومنتسبي جمعية المهندسين على كارت الاشتراك والاستفادة من الخصومات الكبرى التي تقدمها شركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية.

بدوره رحب الرئيس التنفيذي لشركة جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية أ. علاء الموسوي بهذا التعاون البناء مع الرابطة، مشيرا إلى أن شركة «جورمينيا» هي المسؤولة عن إدارة المطاعم بسلسلة فنادق «مجموعة بوخمسين» المتضمنة فندق هوليداي إن، وكراون بلازا، إضافة لأكثر من 12 علامة تجارية أخرى أبرزها (أيام زمان-الديوان- PRIVILEGE CLULE- GOURMXNIA SHALXSTAN - SXKURA - SILK - ESPRESSO - JAMAWAR - WXKAME)، متمنيا أن تنال البطاقة استحسان المشاركين وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

عُقد المؤتمر بحضور رئيس الرابطة المستشار وائل المطوع، وأمين السر م. أحمد العلوان، ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالهيئة الاستاذة فاطمة العازمي، إضافة لفريق سواعد شبابية، ومن جانب شركة جورمينيا الدولية حضر الرئيس التنفيذي للشركة أ. عماد الموسوي، ومدير الإدارة لعضوية البريفلديج أ. أيمن نعيم، ومديرة خدمة العملاء لعضوية البريفلديج أ. نجاة كرير.

