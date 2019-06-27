وطن النهار

أعلنت وزارة التربية عن افتتاح 19 مدرسة جديدة العام الدراسي المقبل منها خمس مدارس بمنطقة الأحمدي التعليمية وسبع مدارس بمنطقة العاصمة التعليمية وثلاث بمنطقة حولي التعليمية ومدرسة بمنطقة الجهراء التعليمية وثلاث مدارس بمنطقة الفروانية التعليمية.

وقال وكيل الوزارة للتعليم العام أسامة السلطان في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع مديري المناطق التعليمية لمناقشة عقود صيانة التكييف وبرادات المياه في المدارس وتسمية الشواغر من مراقبين ومديري الادارات انه سيتم تسمية المدارس بعد اعتمادها من قبل لجنة التسميات في الوزارة.

وأضاف السلطان أنه سيكون هناك مسح شامل للمدارس في جميع المناطق التعليمية لتفقد التكييف والبرادات قبيل بدء العام الدراسي الجديد لافتا إلى أنه من مسؤولية مدير المدرسة الابلاغ عن وجود اي مشكلة وتفقد التكييف وبرادات المياه لعمل الاجراء اللازم والاستعداد للعام الدراسي المقبل، مشيرا الى سيتم الاعلان قريبا عن الشواغر من مراقبين ومديري الادارات في المناطق التعليمية وتحديد موعد الاعلان والمقابلات.

