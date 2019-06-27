وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي الحرص على رعاية الطلبة وتوفير أفضل الخدمات التعليمية لهم بما يساعدهم في التحصيل العلمي وتطوير العملية التعليمية بالبلاد.

وقال الحربي في كلمة ألقاها ممثلا لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي خلال حفل تكريم الطلبة الكويتيين الفائقين في المرحلة الثانوية والذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن الاحتفال بالطلبة الفائقين وتكريمهم من قبل (التقدم العلمي) التي دأبت على هذا التكريم سنويا له دلالة واضحة على اهتمام مختلف مؤسسات الدولة بدعم العملية التعليمية والطلبة. وأضاف أن الاحتفال يجسد أيضا تنسيق وزارة التربية والمؤسسات الأخرى المعنية بحقل التعليم والمعرفة، لافتا إلى أن (التقدم العلمي) تقوم بدور بارز في مجال دعم الطلبة وخاصة الفائقين منهم ونأمل أن يكون هذا التكريم بمنزلة الدافع والحافز والتشجيع لكل الطلبة في السنوات المقبلة.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين في كلمته إن تكريم المؤسسة للفائقين يأتي تقديرا لعطائهم وتميزهم وتكريما لجدهم واجتهادهم وانطلاقا من حرصها المستمر على تشجيع الموهوبين ودعم الباحثين وتحفيز الإبداع.

وأضاف أن التكريم هو من جوهر رسالة المؤسسة المتمثلة في تحفيز ودعم وتنمية القدرات البشرية التي تسهم في بناء قاعدة صلبة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والثقافة والمعرفة العلمية وتعزيز البيئة التي تساعد على ذلك، لافتا إلى أن التكريم يأتي تحقيقا لهدف المؤسسة المتمثل في أن تكون إحدى ركائز تحفيز ودعم العطاء العلمي والتنمية المعرفية والابتكار في الكويت والمنطقة. وأشار شهاب الدين إلى حرص المؤسسة على الاهتمام برعاية الطلبة وتشجيعهم على الاهتمام بالدراسات العلمية والتكنولوجية التي تركز على الأولويات التي تحتاج إليها الكويت لبناء نهضتها والتعامل مع التحديات التي تواجهها ليكونوا نواة مجتمع المعرفة المبني على العلم والتكنولوجيا والابتكار.

يذكر أن التكريم يتضمن هذا العام تنظيم رحلة علمية للفائقين إلى ماليزيا لزيارة أكبر حاضنات الصناعات والتكنولوجيا التي شكلت علامة فارقة في تطور خطة التنمية المستدامة لهذه الدولة الآسيوية ومثيلاتها من الدول الناهضة تقنيا ومعلوماتيا وتكنولوجيا.

