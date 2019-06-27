وطن النهار

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت أ. د حسين الأنصاري والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ. د جاسم الكندري ورئيس لجنة التدريس المتميز أ. د عادل الحنيان ونخبة من عمداء الكليات بالجامعة، أقامت جامعة الكويت ممثلة بمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية حفل تكريم لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة التدريس المتميز التقديرية، وهم الدكتورة سلوى الجسار من كلية التربية، والدكتور محمد بيدس من كلية الهندسة والبترول، والدكتورة آلاء العبيد من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتور زيد عبدالرحمن حسين من كلية علوم وهندسة الحاسوب، والدكتور ضاري الحويل من كلية علوم وهندسة الحاسوب، والدكتور محمد نجيب المرزوق من كلية العلوم الإدارية، والدكتور مشاري الناهض من كلية العلوم الإدارية، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بمبنى مكتب مدير الجامعة في الحرم الجامعي- الخالدية.

بداية رحب مدير جامعة الكويت. أ.د حسين الأنصاري بالأساتذة المحتفى بهم والحاصلين على جائزة التدريس المتميز، شاكرا جهودهم وتفانيهم تجاه طلبة جامعة الكويت، وإبداعاتهم في طرق التدريس المتطورة التي تخدم الطالب الجامعي، وكيفية طرحهم للمادة العلمية وإعدادها، والمدعمة بوسائل تواصلية حديثة وبحثية تشجع على البحث العلمي بشتى صوره ليثمر عن هذه الجهود المتميزة هذا التكريم الذي يأتي اعترافا بجهدهم الذي طور من أداء الطلبة وكذلك يضيف لمسيرتهم كأكاديميين وباحثين متفانين ومتميزين في جامعة الكويت الكثير، كما تقدم بخالص الشكر لمكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية وجميع من شارك في تقييم الحاصلين على الجائزة. ومن جانبه، هنأ القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ. د جاسم الكندري الأساتذة المكرمين، مشيدا بجهودهم التي ترتقي بمستوى طلبة جامعة الكويت المرتكزة على البحث العلمي، والتدريس المتطور، وخدمة المجتمع، والابداع، وتطوير طرق التدريس التي تعد منابع التميز الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، مباركا جهود المكرمين بالبحث العلمي ومتمنيا لهم المزيد من الإنجازات.

وذكر الأستاذ بكلية العلوم الإدارية د. محمد نجيب المرزوق أن هذا التكريم هو وسام يعتز به، وامتداد للعلم الذي تلقاه من هذا الصرح الأكاديمي، والذي يطمح أن يوصله لأبنائه الطلبة.

كما تقدم عميد كلية الشريعة أ. د فهد الرشيدي بخالص الشكر للإدارة الجامعية ولزملائه الأساتذة مثمنا جهودهم وعطائهم المستمر، مضيفا أن جل ما يميز الأستاذ الجامعي هو قيمته العلمية التي تمتد وفقا لإنتاجه العلمي، وتميز أبحاثه، واستغلاله لكل الإمكانات لتطوير ذاته.

وفي الختام كرم كل من مدير جامعة الكويت أ. د حسين الأنصاري والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون العلمية أ. د جاسم الكندري الأساتذة المتميزين الحاصلين على الجوائز التقديرية متمنيا لهم كل التوفيق.

