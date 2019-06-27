وطن النهار

استقبل عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت أ. د. فايز الظفيري البروفيسور نعيم دميرال عميد كلية الحقوق في جامعة السلطان محمد الفاتح ومدير مركز أبحاث القانون الإسلامي بتركيا وأنس زين الدين المنسق العام لمركز أبحاث القانون الدولي مع الفريق المرافق من الكويت د.مسعود صبرى والسيد محمد علي الكندري.

وهدف اللقاء إلى توقيع اتفاقية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين من خلال البرامج وورش العمل القانونية والبعثات المشتركة والتبادل الطلابي بين الجهتين والمساهمة بتبادل الخبرات والبحوث العلمية والدراسات العليا والإشراف المشترك عليها.

وأكد الظفيري بالمناسبة على أهمية جامعة السلطان محمد الفاتح ومكانتها العلمية الرفيعة.

