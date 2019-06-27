وطن النهار

كرَّم بنك الدم المركزي في الكويت الكلية الأسترالية في الكويت ضمن الجهات التي تم تكريمها، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم لسنة 2019، يوم السبت 15 يونيو الحالي. وقد أقيم الحفل تكريماً للجهات التي قامت ببذل الجهود المؤدية إلى إحداث أثر إيجابي في مجال التبرع بالدم في الكويت.

وجاء تكريم الكلية نظراً إلى إنجازاتها التي تحققت خلال فعالية التبرع بالدم وكانت المؤسسة التعليمية الوحيدة التي تم تكريمها أثناء الحفل.

ومثل الكلية كل من مدير أول قسم الصحة والسلامة المهنية عبدالمحسن الرفاعي، ومدير تطوير قسم الصحة والسلامة المهنية مريم المراغي.

وبهذه المناسبة، قال الرفاعي: «لقد حققنا إنجازاً إنسانياً كبيراً، وأرى أن طلابنا استطاعوا تحقيق تلك الإنجازات خلال الفعالية. ومن هنا، نرى نتائج المبادئ التي عملنا على ترسيخها في تلك الأجيال المفعمة بالإنسانية. متقدما بالشكر إلى كل طالب ساعد في حملة التبرع بالدم، ويشرفنا أنكم تطوعتم لإنجاح تلك الحملة، وإلى بنك الدم المركزي الكويتي على تقديره، والشكر موصول إلى من تبرعوا للمساعدة في إنجاح تلك الحملة.

