وطن النهار

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس الأربعاء ورشة عمل حول «ركيزة اقتصاد متنوع مستدام» وذلك بحضور الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالإنابة نادية الهملان ومدير إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض إلى جانب مجموعة من ممثلي الجهات في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الهملان بهذه المناسبة أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعكف حالياً على إعداد وصياغة مشروع الخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 مؤكدةً أن الخطة تتبنى سبع ركائز تنموية يندرج تحتها مجموعة من البرامج ذات أهداف محددة لسد الفجوات والتحديات التي تعيق تحقيق رؤية الكويت 2035.

وأكدت حرص الأمانة على دعوة شركاء التنمية من القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني لمثل هذه الورش.

وأشارت الهملان إلى أن ورشة العمل تأتي لمناقشة التصورات والتوجهات والتحديات وبحث الحلول والمقترحات التي تحقق للكويت أهدافها للوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام كأحد الركائز الأساسية لبناء الخطة الإنمائية الثالثة.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل تنظمها الأمانة العامة حول ركائز خطة التنمية للتواصل مع جميع الجهات التي لها صلة في الخطة الإنمائية.

