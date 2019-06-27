وطن النهار

أكدت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين غدير العبدلي، أن مجلس إدارة الجمعية الجديد سيعمل جاهداً نحو تحقيق كل ما يصب في صالح المخترعين الكويتيين، وفي مقدمة ذلك العمل على جذب المستثمرين لتبني الاختراعات القابلة للتسويق وتحويلها إلى منتج ملموس.

جاء ذلك في تصريح صحافي بمناسبة تزكيتها نائباً لرئيس الجمعية، معربة عن شكرها لمجلس إدارة الجمعية الجديد برئاسة د. فاطمة الثلاب، على ثقتهم بها، مؤكدة أن المجلس الجديد سيعمل معاً للارتقاء بأنشطة واسهامات الجمعية في المجتمع الكويتي.

وأشارت العبدلي إلى أن مجلس الإدارة سيعمل وفق خطة مدروسة وطموحة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها السعي لإنشاء حاضنة للاختراعات ومسرعة للأعمال، تعمل على تقديم الاستشارات والدعم للمخترعين وتسويق مشاريعهم واختراعاتهم الريادية.

