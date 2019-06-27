وطن النهار

فيينا - (كونا): كشف استشاري كويتي أمس الاربعاء ان اخر الابحاث العالمية اظهرت نجاح استخدام الخلايا الجذعية المبرمجة في علاج حالات العقم المستعصية. وقال استشاري امراض النساء والولادة رئيس وحدة الخصوبة في مستشفى الجهراء د. حازم الرميح في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الـ35 للجمعية الاوروبية للخصوبة ان الابحاث العلمية الجديدة اظهرت نتائج ايجابية في اعادة صياغة وتشغيل بطانة الرحم والمبيض والخصية عن طريق العلاج بالخلايا الجذعية. واضاف ان هذا الامر سيفتح آفاقا جديدة امام الحالات المستعصية وسيشكل طفرة علاجية. واوضح الرميح ان التطور العلمي الحديث توصل ايضا الى فحص العيوب الوراثية للاجنة قبل ان يتم نقلها عن طريق عمليات اطفال الانابيب وذلك لمن يعاني من امراض وراثية قد تحول دون نجاح مثل هذه العمليات، مشيراً إلى تكنولوجيا جديدة عرضت خلال المؤتمر وهي عبارة عن امكانية فحص السوائل المحيطة بالاجنة وراثيا مما سيسهل الفحص الوراثي للاجنة ويجنب حدوث اي اثار سلبية مباشرة على الجنين حيث كان في السابق يتم فحص الاجنة وراثيا بأخذ عينات من الجنين بشكل مباشر ما يتسبب في بعض الحالات بآثار سلبية تنعكس على صحة الجنين، مؤكداً ان علاجات الاخصاب تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية مما أدى الى جعل العلاج اكثر فعالية وأمانا.

