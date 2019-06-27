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اتحاد المكاتب الهندسية يعقد جمعيتين عموميتين اليوم


أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية استكمال استعداداته لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الساعة السابعة مساء اليوم «الخميس» بمقر الاتحاد بجمعية المهندسين.
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان ان الجمعية العادية ستناقش التقريرين الاداري والمالي واقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصدق عليها من المحاسب القانوني بالاضافة الى طلب الموافقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مضيفاً انها ستنظر ايضاً في التقارير والاقتراحات المقدمة من الاعضاء عن طريق مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الاقل.


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