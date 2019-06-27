وطن النهار

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي أقره مجلس الامة الكويتي يبعث برسالة إيجابية إلى المستثمرين المحليين والأجانب ويعزز التنويع الاقتصادي لصالح الجميع. وأوضح سيلفرمان في تصريح لـ (كونا) أن القانون يعد خطوة ايجابية لجعل نظام الملكية الفكرية في الكويت متماشيا والمعايير الدولية. وأضاف أن التطبيق الفعال للقانون سيساعد على حماية المنتجات والخدمات التي يقدمها الكويتيون وغيرهم على حد سواء. وكان مجلس الأمة وافق الاثنين الماضي في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.