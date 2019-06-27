وطن النهار

أعلن الأمين العام لجامعة الكويت د. مثنى الرفاعي أمس ان لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية وافقت على التسلم الابتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية العلوم الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية. واضاف الرفاعي في تصريح صحافي ان كلية العلوم هي خامس الكليات الجامعية التي تتسلم جامعة الكويت مبانيها في مدينة صباح السالم الجامعية تسلما ابتدائيا. وبين أن الأسبوع القادم سيشهد تسلم حرم الطالبات في كلية الهندسة والبترول ليكتمل بذلك عقد الكليات الست التي تضمها خطة الانتقال والتشغيل التي اعتمدها مجلس الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020. يذكر ان اللجنة قامت بزيارة ميدانية للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية المشروع في الحرم الجامعي بمنطقة الشدادية قبل مرحلة التسلم الابتدائي للمشروع.

