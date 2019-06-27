وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الأربعاء ان الأجهزة الأمنية قدمت في الجلسة السرية عرضا تفصيليا عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية والداخلية.

جاء ذلك في كلمة للغانم في جلسة مجلس الأمة التكميلية بعد الانتهاء من النظر في الطلب المقدم من بعض الأعضاء بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة.

وأوضح انه خلال النظر للطلب تبادل النواب النقاش ووجهات النظر مع الجهات المعنية حول هذه الاستعدادات.

وكان نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أخلى في وقت سابق قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في طلب المناقشة بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلة له انه «وفقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن الحكومة ترغب بان يكون العرض في جلسة سرية» مؤكدا استعداد الحكومة وأجهزتها المتواجدة للمناقشة.

وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».

من جهته، أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الحكومة بكل أجهزتها العسكرية والأمنية تبدي دائما استعدادها وجاهزيتها تحسبا لأي طارئ أو تطور يخص الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين أدلى به المزرم في مجلس الأمة بعد انتهاء المجلس من النظر في طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء بشأن أوضاع المنطقة واستعدادات الحكومة للأزمة القائمة والذي تمت مناقشته في جلسة سرية.

وكان المجلس قد وافق في جلسته امس على 3 رسائل وردت إليه منها رسالة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار د. عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة شهر اعتبارا من 28 مايو الماضي وذلك حتى يتسنى للجنة تقديم تقريرها.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم (13) بشأن مشروع القانون عن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والمدرج على جدول أعمال المجلس وذلك لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية.

ووافق المجلس على رسالة أخرى من رئيس لجنة الشؤون المالية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية إلى بداية دور الانعقاد المقبل.

وفي الجلسة ذاتها وافق مجلس الأمة على ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحسابها الختامي بـ38 صوتاً مقابل رفض 17، كما وافق على ميزانيتي الحساب الختامي لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهيئة أسواق المال بـ40 صوتاً ورفض 16.

وصوت المجلس على ميزانيات كل من: مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمقدر ايراداتها بـ 5 مليارات و549 مليون دينار ومصروفات 3 مليارات و703 ملايين دينار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بايرادات قدرت 195 مليوناً و909 آلاف دينار ومصروفات 27 مليوناً و688 ألف دينار، هيئة أسواق المال بايرادات قدرت 3 ملايين و108 آلاف و880 ديناراً ومصروفات 36 مليوناً و809 آلاف و480 ديناراً، المؤسسة العامة للرعاية السكنية بايرادات 5 ملايين و840 ألف دينار ومصروفات 352 مليونا و78 ألف دينار، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بايرادات 2000 دينار ومصروفات 8 ملايين و566 ألف دينار، بنك الكويت المركزي بايرادات 192 مليونا و735 ألف دينار ومصروفات 55 مليوناً و758 مليون دينار، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإيرادات 9 ملايين و420 ألف دينار ومصروفات 6 ملايين و181 ألف دينار، ووكالة الأنباء الكويتية بايرادات 200 ألف دينار ومصروفات 15 مليونا و490 ألف دينار. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30 بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم بدأ النواب مناقشة بند الرسائل الواردة:

الدقباسي: إلى متى تبقى قضية الامطار من دون حل فالضرر شمل كل الناس وسياراتهم بسبب سوء الطرق وعدم محاسبة المسؤولين، المجلس اصبح مثل الحكومة وتحول الى مخفر شرطة ولجان تحقيق، كل هذه القضايا يجب ان تذهب الى القضاء للفصل فيها، اين لجان التحقيق من الاغذية الفاسدة، دائما نطلب مد الاجل، قضايا بسيطة لا تستطيع الدولة حلها ولا تبادر دون انتظار مجلس الأمة.

خليل الصالح: المواطن يعاني من ارتفاع الاسعار والتضخم تعدى حدوده الطبيعية ولا توجد حلول جذرية، مشروع قانون المتقاعدين لتزيدهم 30 ديناراً كل سنة ماذا تفعل الحكومة للمواطن المتقاعد؟

العدساني: أكثر الكويتيين عليهم تكاليف واعباء وأقساط وهناك 3 أنواع من التجار تجار شرفاء، وتجار يمارسون الغش التجاري، وتجار الاحتكار، وعلى وزارة التجارة فك الاحتكار وجعل المنافسة شريفة بين الشركات، والاسعار ترتفع في المواسم مثل رمضان والاعياد وأوقات السفر، التضخم يرتفع والرواتب تنخفض والايجارات مرتفعة فيجب على الحكومة دراسة كل هذه الجهات، البديل الاستراتيجي لا يحقق العدالة الكاملة ويجب ان تكون هناك دراسة شاملة لتحقيق العدالة.

عبدالله الرومي: نشكر رئيس اللجنة المالية على سحب مشروع نزع الملكية لان فيه مثالب كثيرة، استعجال القوانين ينعكس سلباً على جودة القوانين فهذا عمل يؤثر على سلامة النص، قانون نزع الملكية من 70 سنة لم يثر اي مشاكل فاذا هناك مشكلة في نص او مادة فلنعدلها ولا تربكون عمل المجلس بذلك نتمنى ان يكون تقرير أزمة الامطار جيدا، لكن في المقابل لابد ان تصرف التعويضات لمن تضرر فالحكومة حصرت المتضررين وبالتالي لابد من صرف التعويضات لهم، لماذا هذه المماطلة، فلنقدر حاجة الناس، التأخير في صرف التعويضات خطأ جسيم.

الوزير جنان بوشهري: الحكومة حريصة على صرف التعويضات لمن اصابه الضرر، تم الصرف لأكثر من 500 سيارة وبعض المنشآت العقارية وفق الوفورات المالية للسنة المالية الماضية، وبعد اقرار ميزانية الدولة ستدور عجلة الصرف ونستكمل كل الحالات سواء السيارات او المنازل او المنشآت العقارية.

العرائض والشكاوى

وانتقل المجلس الى مناقشة بند العرائض والشكاوى الذي ضم 12 شكوى الاولى ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الاهمال الطبي الذي افضى الى تردي حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، والثانية ضد التربية أيضاً بشأن الضرر الواقع على معلمة جراء سوء استخدام السلطة من قبل وكيلة المدرسة. والثالثة ضد كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال ووزارة التربية ووزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن يسكن في مدينة صباح الأحمد جراء افتقار المدينة للخدمات الاساسية، والرابعة ضد ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم ضم خبرته السابقة في وزارة الدفاع ووزارة الصحة الى مدة خدمته الفعلية مما تسبب في عدم تعديل وضعه الوظيفي وعدم ترقيته بالاختيار. والخامسة ضد قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مساهم جراء نزول ارباح جمعية شرق التعاونية بنسبة 155% عن العام الماضي. اما السادسة فكانت ضد لجنة التعويضات لمتضرري الأمطار بشأن الضرر الواقع على مواطن يسكن في مدينة صباح الأحمد جراء عدم تعويضه أو الرد عليه حتى تاريخ تقديم هذه الشكوى، فيما كانت السابعة عريضة ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على أعضاء لجنة البعثات في قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية جراء مخالفة رئيس القسم بصفته مقرر اللجنة للوائح والنظم الجامعية، والثامنة ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على موظف اشرافي جراء عدم تجاوب الوزارة مع الشكاوى والتظلمات المقدمة منه، والتاسعة ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء الخطأ الذي ارتكبته المؤسسة باصدار طلب يخالف قراراتها والمماطلة بنظر الالتماس المقدم منه لتصحيح ذلك الخطأ، والعاشرة ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم معادلة شهادته الدراسية. والحادية عشرة ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراد سوء المعاملة والاستهانة بحالتها الصحية التي واجهتها اثناء رقودها في احدى المستشفيات الحكومية، والثانية عشرة ضد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الضرر الواقع على موظفين اشرافيين جراء حرمانهم من حقوقهم الوظيفية.

السبيعي: بعد تغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول فلن نعطيهم مهلة لان هذا التغيير ليس صك براءة وهناك اسئلة لا يوجد جواب عليها.

الدقباسي: نحن أمة في خطر من قضية التوظيف وهي الاهم، ونحن مستمرون في سياسة عرجاء وهي تعيين غير الكويتي وكان الاجدر تعيين المواطنين، هناك وافدون يعملون بوظائف ادارية في وزارة التربية كان الاجدر ان تكون للمواطنين، لا يجوز ان تكون مؤسسات الدولة في ايدي غير ابنائها.

العدساني: تم التعدي على صندوق الموانئ وتدرجنا في عدة امور من السؤال إلى الاستجواب، ثم التعدي على المال العام في هذا الصندوق وجزء من هذه التعديات في النيابة والجزء الآخر بحث التحريات، وهناك ملفان آخران تم تسليم كل ملف الى من يعنيه الأمر، لن نقبل التجاوز على المال العام وهناك مليار دولار اميركي تم التلاعب بها، كم تستفيد الدولة من هذا الصندوق ويجب تحويل الملف بالكامل الى النيابة العامة.

بدر الملا: بشأن تسوية حساب العهد في وزارة الخارجية قال الوزير ان العهد التي تم تسويتها 220 مليونا بينما كانت هناك اجابة سابقة تقول عكس ذلك ما يدل على التخبط، انا اقول ان هناك اهدارا للمال العام وليست هناك تسوية سليمة وهناك فارق 100 مليون في اجابة اقل من 4 اسابيع، رقابتنا لحساب العهد لن تتوقف وسنتابع هذا الملف.

الهاشم: بشأن الوافدين ومزاحمتهم للمواطنين وسؤالي لوزير الصحة عن الوافدين اللي زاحمونا في العلاج والدواء وكثرة المواعيد، والوافدين يأتون بكروت زيارة و«بطنها منفوخ جدامها» وتولد والولد يتعالج على حساب الدولة والمواطنين هم المتضررين. نبي تخصيص مستشفى للوافدين وخلوا الكويتيين يستانسون بمستشفياتهم وحطوا الوافدين بمستشفيات خاصة لهم، آن الأوان ان يستمتع المواطن بخيرات بلاده ولكن الوافدين زاحمونا في كل مكان والمشكلة حتى ادويتنا خلصت اليوم نبي حل لهذه المشكلة بشكل فوري.

وزير الصحة باسل الصباح: يوجد زيادة رسوم على الوافدين وبخصوص تهريب الأدوية هذا قديم ويرجع الى 3 سنوات، ما نقوم به يصرف على الوصفة الالكترونية، وما يخص مستشفى الولادة فنحن ندرس زيادة الرسوم على الولادة وهناك 3 أجنحة سيتم افتتاحها قريبا.

صفاء الهاشم: هناك حالات ولادة للوافدين تفوق الـ 4 آلاف بينما الكويتيات 1200 حالة.

الاستعداد لمواجهة الأزمة

وانتقل المجلس لمناقشة استعدادات الدفاع المدني للظروف الخليجية والاقليمية الحالية.

الوزير انس الصالح: الحكومة مستعدة وفق المادة 69 الحكومة ترغب ان تكون الجلسة سرية.

وتم اخلاء القاعة.

وعقب انتهاء الجزء السري تم استئناف الجلسة.

الغانم: عقد مجلس الأمة جلسة سرية وقد قامت الجهات الأمنية بعرض استعداداتها لمواجهة الأوضاع الداخلية ثم قام النواب بمناقشة هذه الاستعدادات.

وانتقل المجلس لمناقشة تقارير الميزانيات لكل من «التأمينات» وهيئة أسواق المال» و«الرعاية السكنية» و«صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة» و«البنك المركزي» و«هيئة تشجيع الاستثمار» و«كونا» والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».

الدقباسي: السمة الغالبة لكل الميزانيات هي الهدر المالي للصرف، ونحن نتراجع وتزيد المصروفات على السيارات والسفرات والهدايا وغيرها. هل نحن وجدنا حلولا لمشاكلنا مثل مشكلة الاسكان ووكالة الانباء والمشروعات والتنمية، وجود الكم الهائل من الهيئات من دون فائدة ويجب اعادة هيكلة الدولة وحفظ أموالها فيما يحدث هو هدر مالي، دول غيرنا تصرف أقل منا ومع ذلك هناك نتائج أفضل منا.

الدمخي: تم توزيع كتيب يوضح جهد وأعمال كل نائب ونحن نشكر الأمانة العامة على ذلك.

السبيعي: هذا ليس أول مرة تقوم به الأمانة العامة فقد قامت بذلك في كل دور انعقاد فنشكرها على ذلك.

مبارك الحجرف: في كل ميزانية نجد ملاحظات ولكن لا يوجد معالجة لكل هذه الملاحظات المستمرة في كل دور انعقاد. هناك منح لدول لا نفع منها مثل اقامة صالة افراح في احدى الدول. في الرعاية السكنية هناك هاجس لدى المواطنين في تسلم مشروع المطلاع والناس تريد تصاريح بناء، وما صرف على بدل الايجار 2 مليار دينار خلال عشر سنوات.

المويزري: الميزانيات ستعتمد كالعادة بالرغم من الفساد وهذا ما تعودناه، ولكن الاغرب الدولة تصرف مليارات على دول لا نعرفها بالخريطة، مساعدين الطيارين يتم نقلهم من طائرات الى أخرى، وكذلك هناك صفقة لشراء طيارة 330 ونحن الدولة الوحيدة التي اشترت هذه الطائرة، اي نائب يصوت بالموافقة على ميزانية فيها عبث فهو مشارك بالفساد.

خورشيد: ميزانية التأمينات الاجتماعية عليها ملاحظة بشأن الاستثمارات والتخارج منها، هناك استثمارات داخلية مدرة ومربحة وبأسعار منخفضة لكن الغريب ان يتم التخارج منها مثل شركة «اياس» وهذا على عهد المدير السابق وهذه الشركة مربحة وللاسف تم بيعها بنصف السعر ونريد ان نعرف ماذا فعلت هيئة الفساد بهذا الشأن نتمنى ان نركز على الاستثمار داخل الكويت، وبالنسبة للعجز الاكتواري فانا وغيري لا نلم بهذا الشأن نتمنى ان تكون الأمور شفافة ونريد معالجته بشكل صحيح نريد شركة ملمة بهذا الشأن، وبشأن هيئة أسواق المال فهناك شركات تتخارج وتضرب الناس بعرض الحائط، لا يجوز للشركات بالانسحاب ويتم توريط الناس يجب اعطاء الناس حقوقها وعدم الانسحاب من دون الرجوع الى هيئة أسواق المال.

عبدالكريم الكندري: الصندوق الكويتي للتنمية حيث كلف مجلس الأمة بفحص الصندوق والمواءمة مع السياسة الخارجية وقد قطعنا شوطاً كيرا في الفحص والسيولة الموجودة في الصندوق وان شاء الله نطلع الاعضاء على التقرير في الاسبوع القادم.

عبدالله الكندري: هناك الكثير من الهيئات فيها خسائر والمصروفات أكثر من الواردات. وأكثر الهيئات لا ترد على ديوان المحاسبة. هل سمعتم عن هيئة تشجيع الاستثمار في الداخل واي شركة تتدخل فيها فنجد الخسائر، وهم لا يردون لا ملاحظات ديوان المحاسبة، نتمنى ان نسمع مرة واحدة فقط محاسبة المسؤول عن الخسائر في صندوق التأمينات.

عمر الطبطبائي: انا مكتفي خاصة باللي سويته امس.

الرئيس بالانابة عيسى الكندري: حتى انا مكتفي خاصة اللي سويته انت امس بالخروج عن اللائحة.

ميزانيات الجهات الحكومية

بدر الملا: صندوق التنمية وجهت بصدده اسئلة ولم ترد اجابات وقد تجاوزت المدة اللائحية، وبالنسبة للوديعتين لدولة خليجية لم يتم اتخاذ اجراءات قضائية بصددها، وبالتالي لا يتحجج وزير المالية مستقبلا بتآكل المال العام، لافتا الى ان تأخر المشروعات السكنية كلفته عالية وهناك كلفة نصف مليار مستقبلا نتيجة تأخر مدينة المطلاع لعامين.

وقال: هيئة اسواق المال لديهم مشكلات وخلل، ومنها التراخي عن مواجهة الانسحابات التي تؤثر سلبا على السوق ويجب ان يكون هناك قرار بأن تكون قرارات الشركات المصيرية عبر الجمعيات العمومية غير العادية.

مبارك الحريص: الوزير الذي لا يتواجد ليدافع عن ميزانية جهاته لا يستغرب ان رفضت الميزانيات، خاصة ان لجنة الميزانيات رفضت ميزانيات بعض الجهات، مطالبا باتاحة فرص للعمل للكويتيين في المنظمات الدولية في الخارج وكذلك بتوفير فرص عمل بعدد الخريجين من كل تخصص لا بعدد محدود، ويجب الغاء الاختبارات للمتفوقين.

رياض العدساني: ميزانيات الجهات الحكومية مليئة بالمخالفات، ودور البنك المركزي غائب تجاه قضايا الايداعات المليونية للنواب والتحويلات الخارجية وضيافة الداخلية وتضخم الحسابات لشخصيات وتجار، فكانت اجراءات الرقابة غائبة عند نشوء الوقائع، ووزير الشؤون سوف استجوبه ان اعاد الترخيص لجمعية خيرية لمصلحة احد النواب ولكسب وهي جمعية تم حلها سابقا على خلفية قضايا اشتباه وانا من اثرت ملف ذلك النائب ولا اقبل تذرع الوزير بأن القانون يلزمه باعادة الترخيص.

عبدالصمد: لتلافي بعض الملاحظات نحتاج اقرار بعض المتطلبات التشريعية، وبالسابق كان هناك اجراء ان يقف كل وزير لمناقشته في الحسابات الختامية التابعة له واردنا تكرار ذلك هذا العام انما ظروف المجلس وجدوله المزدحم تعترض الامر، ونتفق تماما مع الطرح المنادي بانقلابية التعامل مع الميزانيات، وللاسف ان موازنة البترول تعامل بنفس معاملة وكالة الانباء كونا بالوقت المتاح للنقاش، ونأمل بالمستقبل ان تقدم تقارير عن مظاهر الميزانيات وتناقش منفصلة مناقشة عامة بالجلسات، كظاهرة التوظيف وسواها، والتعديلات الاخيرة لديوان المحاسبة اتاح الامر لديوان المحاسبة تحويل الملاحظات الى مخالفات في حل عدم المعالجة ثم يتحول الامر الى مخالفات تأديبية في جلسات خاصة فيها قضاة داخل ديوان المحاسبة، وجهاز متابعة الاداء الحكومي غير مفعل وهم يشتكون ان المسؤولين الحكوميين يضعون الملاحظات حولهم في الادراج ولا احد يحاسبهم.

وتلا مقرر اللجنة ميزانيات الجهات الحكومية عن السنة 2020/2019 وهي كالتالي بالتقريب:

التأمينات الاجتماعية، الايرادات 5 مليارات و500 مليون، والمصروفات حوالي 4 مليارات.

موافقة، الحضور: 55، موافق: 38، غير موافق: 17.

صندوق التنمية، الايرادات 160 مليون، والمصروفات 28 مليونا.

موافقة، الحضور: 56، موافق: 40، غير موافق: 16.

هيئة أسواق المال، الايرادات 3 ملايين، المصروفات 37 مليونا.

موافقة، الحضور: 56، موافق: 40، غير موافق: 16.

الرعاية السكنية، الايرادات 6 ملايين، المصروفات 353 مليونا.

موافقة، الحضور: 55، موافق: 40، غير موافق: 15.

صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الايرادات ألفان، المصروفات 8 ملايين و600 ألف.

موافقة، الحضور: 54، موافق: 40، غير موافق: 14.

بنك الكويت المركزي، الايرادات 193 مليونا، المصروفات 56 مليونا.

موافقة، الحضور: 54، موافق: 39، غير موافق: 15.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الايرادات 28 ألفاً، المصروفات 9 ملايين.

موافقة، الحضور: 54، موافق: 37، غير موافق: 17.

وكالة الانباء كونا، الايرادات 200 الف، المصروفات 15 مليونا.

موافقة، الحضور: 54، موافق: 38، غير موافق: 16

الغانم: سوف افصل التصويت على التأمينات عن بقية الميزانيات.

عمر الطبطبائي: أسواق المال، السكنية، كونا، الاستثمار المباشر هذه ميزانيات اود رفضها ويجب ان نصوت عليها منفردة..

الغانم: طيب، ارفض الـ8 ميزانيات جميعهم.

الطبطبائي: لا ابدا صندوق التنمية من افضل الادارات بالدولة، وانا سأوافق على موازنته، وكذلك التأمينات وايضا الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة.

الغانم: اذا سنصوت على كل ميزانية على حدة..

الغانم: لن ندعو لجلسة خاصة غدا، الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلين ستكون جلسات خاصة.

