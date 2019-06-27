آراء

اثار تصويت النائب الاسلامي محمد الدلال لصالح إلغاء مادة فصل التعليم الجامعي في قانون الجامعات الحكومية الجديد زوبعة من الانتقادات ولاسيما ان هذا الموقف تبعه صدور بيان عن حركته، مؤكدا ان تصويت النائب لا يمثل الا نفسه وان ذلك لا يمثل موقف الحركة الاسلامية الداعمة لمنع التعليم المشترك والتي لاتزال عند موقفها المحافظ الرافض للتعليم المشترك وأنها تتضامن مع مواقف الإسلاميين الآخرين.

وقد يكون هذا الموقف تجهيزا لجولات مستقبلية تتضمن صفقات جديدة على نحر التعليم وهو في الواقع نحر لهذه المجتمعات فهي من غير الممكن ان تتطور في ظل تعليم متهالك بينما دول اخرى ومنها اسرائيل على سبيل المثال تعد احد اكثر الاقتصادات تقدما في العالم بفضل تقدم تعليمها المتطور في المجالات كافة.

والحقيقة ان تلك القضية هي الاهم فيما يخص قضية منع التطبيع او مع التطبيع، وقد جاءت زوبعة الانتقادات للنائب الاسلامي بكثير من الغمز واللمز والتشكيك حول ما اذا كان هناك مقابل لشراء هذه المواقف وغيرها من أدوات التنفيع الحكومية، وعلى الرغم من كل تلك الانتقادات الا انني لم استغرب ذلك الموقف الداعم للتعليم المشترك من القيادات الاسلامية فجميعها بطبيعتها محبة للغرب ودرست وعلمت ابناءها وبناتها في الجامعات الغربية ولاسيما الاميركية ولديها افكار وحياة ليبرالية متفتحة بعيدة عن كل تلك الاعتقادات التي يعتقدها البعض والتي لا اعلم حقيقة من أين أتت، فهل جاءت وبنيت فقط من باب التصريحات الاعلامية؟ فإن كانت كذلك فإنه حتى التصريحات نجدها تتغير وتختلف من آن لآخر ولهذا فالمشكلة لا تكمن في تلك القيادات السياسية التي تعيش حياة طبيعية كأي أسرة كويتية بل فيمن يبني الاعتقادات الخطأ. ومن باب أولى ان نزن الامور بالعقل ولا ينجرف الناس كالقطيع تحت المسميات والشعارات والتي قد تخرج من باب «لزوم الشيء» ولكن قد تسهم صفقة الاختلاط بأن يصحو الناس ويبدأوا تقييم الامور بشكل عقلاني بعيدا عن الاعتقادات الخطأ واتباع المنهج العقلاني هو ما تحتاجه شعوب هذه المنطقة في الآونة الاخيرة خصوصا بعد ان أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو على عتبة انتخابات جديدة بأن الولايات المتحدة الاميركية ليست الا منافسا للخليج في انتاج الطاقة ولا توجد حاجة لان تقوم بدورها التقليدي في حماية إمدادات البترول وعلى كل من الصين واليابان ان تقوما باستيراد احتياجاتها البترولية من الولايات المتحدة بدلا من الخليج، تلك الصفعة جاءت في محلها حتى يتمكن الجميع بجميع انتماءاتهم السياسية والاجتماعية بدورهم في النهضة التنموية والاجتماعية.

