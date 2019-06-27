آراء

هذا الهرج والمرج الذي تعيشه الحياة السياسية العربية برمتها بسبب الدعوة الأميركية المشبوهة، المغطاة بألف قناع وقناع، لبحث الجانب الاقتصادي من الموضوع الفلسطيني، يجب أن يتجنب الضياع في مجادلات ومماحكات هامشية جانبية عن نية أو مسؤولية هذه الجهة العربية أو تلك. فهذا المشروع ليس عربيا، ولن يكون قط عربيا، وانما هو مشروع صهيوني مطبوخ في الكيان الصهيوني، تنفذه شخصيات أميركية في الادارة الأميركية الحالية. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر ومجموعة صغيرة من حولهما من الساسة والاداريين الأميركيين، هؤلاء جميعا يرضعون يوميا، وبنهم ولذة سادية، من ثدي نتنياهو وحزبه اليميني الارهابي المتطرف، حليبا صهيونيا مكونا من خليط عجيب من الأكاذيب التاريخية والأساطير التوراتية والتنبؤات المستقبلية المتوهمة. ولن يوقف العجز والتمزق والصراعات البينية العربية الصبيانية، ولا الخلافات العربية المتعاظمة مع دول الجوار الاسلامية، التي هي الاخرى مصابة بالجنون والهلوسات، لن يوقف هذا المشهد التراجيدي عملية الرضاعة تلك ولن يوقف نتائجها الكارثية على أوضاع الشعب العربي الفلسطيني وأوضاع الأمة العربية التي باتت ألعوبة في اليد الأميركية- الصهيونية.

ذلك المشهد التراجيدي لم يستطع ايقاف القرار الأميركي بنقل سفارتها الى القدس المحتلة، حتى بوجود معارضة دولية كاسحة لتلك الخطوة المجنونة التي لم تعنها مشاعر البلايين من المسلمين والمسيحيين. وهو أيضا لم يستطع ايقاف القرار الأميركي بتقديم الجولان العربي هدية مجانية من صهيوني أميركي الى صهيوني اسرائيلي. وهو عاجز ومشلول أمام التدخلات الأميركية في كل شبر من وطن العرب، وفي كل ساحة من ساحات الحياة العربية السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الاستخباراتية.

انه مشهد مخجل تقوده قيادات لم تقرأ التاريخ، ولا تعتقد بوجود ضوابط أخلاقية والتزامات وطنية وقومية في السياسة، ولا تحترم شعوبها ومؤسسات مجتمعاتها المدنية، ولا تستمع الا لنصائح شركات الغرب ورجالات الغرب، حتى من أمثال الكذاب توني بلير الذي قاد مع بوش حملة تدمير القطر العراقي العربي وأوصله الى أسفل الدركات الحضارية، وما عاد يهمها وجود جامعة عربية متماسكة فاعلة، أو وجود مجلس تعاون خليجي متفاهم، أو وجود قرارات عربية مشتركة بشأن أي جانب من الحياة العربية، أو وجود اتحاد مغاربي غير مليئ بألف علة أو علة.

ذاك الهرج والمرج، المضحك المبكي، الذي يراد له أن يقود شعوب الأمة العربية الى المتاهات والخلافات العبثية، يحتاج أن ينتقل في الحال الى التركيز على البلاء الأميركي في الحياة العربية. هذا البلاء الذي اشتغل ليل نهار على خلق وتربية وتمويل وتوزيع الجماعات العنفية الارهابية المتسترة، زورا وبهتانا وكذبا، بعباءة دين الاسلام العظيم. هذا البلاء الذي يمارس الابتزاز يوميا ليستولي على ثروات العرب البترولية ويقودها الى شراء الأسلحة والذمم والانتهازيين والمنافقين بدلا من توجيهها لبناء تنمية حضارية شاملة في طول وعرض وطن العرب. هذا البلاء الذي يدعي كذبا بأنه مع حرية وكرامة وحقوق الشعوب العربية، بينما يتصرف في الواقع لترسيخ قدم كل دكتاتور أوفاسد أو خائن طالما أنه يخدم، كعبد ذليل، المصالح الأميركية الأنانية ومعها المصالح الصهيونية بكل صورها الخبيثة.

نعم، لدينا بلاءات الطبقة السياسية العربية الفاسدة في أغلب مكوناتها، والاستعمالات الانتهازية للدين، والتخلف الحضاري التاريخي في كثير من المجالات، والعجز المزمن للمجتمعات المدنية في وجه تسلط مؤسسات الدول، والموت السريري الذي تعيشه المؤسسات القومية العربية المشتركة، وضياع التريليونات من الثروة العربية في مشاريع مظهرية أو في أسواق أزمات الآخرين، وكثير كثير من مثل ذلك، لكن البلاء الأميركي أصبح عقبة كأداء أمام كل محاولات اصلاح تلك البلاءات الذاتية، لينقلب في الحقيقة الى هجمة امبريالية لم يشهد الوطن العربي لها مثيلا.

اليوم مفاتيح حل قضايا فلسطين وسورية واليمن والخليج العربي وليبيا والسودان ومصر والعراق والمغرب العربي هي بيد الأميركيين، يمارسون الشد والارتخاء والمسموح وغير المسموح متى شاءوا وحسب مصالحهم الأنانية ومصالح الثدي الذي منه يرضعون.

ما يوجع القلب هو أن الكثيرين لايعون ذلك، وبعضهم يرحُب بذلك، ومن أجل التغطية على كل ذلك يُشغل الناس بتفاهات الصراعات الجانبية والمعارك العنترية التي تمتلئ بها في كل لحظة وسائل الاعلام العربية ووسائل التواصل الاجتماعي المخترقة من بعض المؤسسات والاستخبارات العربية والأجنبية ومن مراكز التوجيه الصهيونيـــــــة الساهرة على تحقيق أحلام «اسرائيل» الكبرى.

موضوع الساعة ليس تلك المماحكات الهزلية البليدة، وانما من يغذيها ليل نهار ويشعل نيرانها ثمُ يقهقه ضاحكا وهو يرى بلاده أبطال ذلك السيرك وهم يعيشون حياة الأوهام والهلوسات.

