دوليه

تسعى البرازيل لفك عقدة باراغواي عندما تواجهها فجر غد الجمعة ضمن الدور ربع النهائي لكأس كوبا أميركا، وتبحث البرازيل عن اللقب الغائب عن خزائنها منذ 12 عاماً عندما هزمت الأرجنتين بثلاثية نظيفة في فنزويلا.

وغادر «السيليساو» من الدور الأول في النسخة المئوية التي أقيمت في الولايات المتحدة عام 2016، بينما أقصته باراغواي من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح في نسختي 2011 بالأرجنتين و2015 في تشيلي، لذلك يبدو فريق المدرب تيتي حذراً هذه المرة رغم أن أوروغواي تأهلت كأحسن ثالث بعد أن جمعت نقطتين فقط. في المقابل تصدرت البرازيل مجموعتها بعد الفوز على بوليفيا بثلاثية نظيفة وبيرو بخماسية دون رد والتعادل مع فنزويلا.

وفي ظل غياب نجم باريس سان جرمان للإصابة، اعتمدت البرازيل على لاعب غريميو الشاب إيفرتون ونجم برشلونة كوتينيو الذي قضى موسماً مخيباً مع ناديه الإسباني. واعترف كوتينيو بأن موسمه مع برشلونة لم يكن في مستوى التطلعات، لكنه وعد بمضاعفة مجهوداته من أجل «التتويج مع السيليساو» حيث يأمل في إحراز كوبا أميركا. وقال كوتينيو (27 عاما) في مؤتمر صحافي «صحيح أن موسمي لم يكن جيدا، ولم أقدم الأداء الذي كنت أريده. من الواضح أنني أريد دائما أن أقدم ما هو أفضل، وأن ذلك سيكون بمثابة درس بالنسبة لي».

وتابع كوتينيو الذي ترك ليفربول الإنكليزي في يناير 2018 للانتقال إلى صفوف برشلونة مقابل 160 مليون يورو، في ثالث أغلى صفقة انتقال في التاريخ: «يتعين علي المزيد من العمل الجدي، والتركيز أكثر على التتويج هنا مع المنتخب البرازيلي. وسواء كان موسما جيدا أم لا، فإنه لا يغير شيئا. لا تزال لدي نفس الرغبة».

بدوره، حذر إيفرتون، من خطورة منتخب باراغواي، قائلاً في تصريحات لموقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «على الرغم من أنه تأهل بنقطتين فقط، إلا أنه يبقى فريقا جيدا، وتمكن من إقصاء البرازيل في هذه البطولة مرات عدة. نحن مستعدون بقوة للمرحلة المقبلة». وقال صاحب الـ23 عاما، أحد اكتشافات البطولة بعد أن سجل هدفين رائعين أمام بوليفيا وبيرو، إن لاعب الوسط ديرليس جونزاليس والحارس روبرتو فرنانديز، هما أبرز اسمين لدى باراغواي.

وكانت الأمطار فاجأت وفد باراغواي لدى وصوله مساء الثلاثاء إلى مدينة بورتو أليغري، التي ستستضيف المباراة. وتعد هذه رابع مدينة يزورها منتخب باراغواي في البطولة بعدما استهل مشواره أمام قطر في ريو دي جانيرو (2-2)، قبل أن يتعادل أمام الأرجنتين (1-1) في بيلو هوريزونتي، ثم اختتم دور المجموعات أمام كولومبيا.

