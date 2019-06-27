دوليه

أطلق جوريان غاري تسديدة صاروخية في الوقت البدل عن ضائع منحت كوراساو نقطة التعادل مع جامايكا (1-1) وبطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وبتعادلهما أمس الثلاثاء في لوس انجليس تأهل الفريقان الى ربع النهائي، في ظل خسارة السلفادور الصادمة أمام هندوراس 0-4. ورفعت جامايكا رصيدها الى 5 نقاط في المجموعة الثالثة، مقابل 4 لكل من كوراساو والسلفادور و3 لهندوراس، لتتأهل كوراساو التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة بفارق الاهداف عن السلفادور.

في المباراة الاولى، افتتحت جامايكا، وصيفة المسابقة في آخر نسختين في 2015 و2017، التسجيل عبر شامار نيكولسون (14)، وكانت قادرة على مضاعفة الارقام في عدة مناسبات.وفي وقت كانت المباراة تسير نحو فوز جامايكي، باغت غاري منتخب «ريغي بويز» بتسديدة بعيدة سكنت المقص الايسر للمرمى الجامايكي (90+3).وفي الثانية على ملعب «بانك في أوف كاليفورنيا» أيضا، سجلت هندوراس رباعيتها في الشوط الثاني عن طريق خورخي ألفاريس (59)، روبيليو كاستيو (65)، براين أكوستا (75) وايميليو إيساغيري (90+5).وتلتقي جامايكا في ربع النهائي حاملة اللقب الولايات المتحدة أو بنما.