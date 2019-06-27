دوليه

أكد لاعب منتخب فنزويلا جيفرسون سافارينو أن الأرجنتين ليس منتخبا منيعا أمام فريقه في الدور ربع النهائي وأن لاعبي «العنابي اللاتيني» واثقون من قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الفريقين في ربع النهائي الجمعة.

وقال سافارينو: «بالطبع يمكن إنزال الهزيمة بالأرجنتين. أعتقد أنه لا وجود للمستحيل. أشعر بالهدوء وكذلك الفريق حيال لقاء ربع النهائي. سنقاتل حتى آخر دقيقة»، في تصريحات أدلى بها قبل مران منتخب فنزويلا في ريو دي جانيرو استعدادا لموجهة الجمعة. وذكر اللاعب بأن المنتخب الفنزويلي سقط 1-4 أمام الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أميركا المئوية بالولايات المتحدة، وأن سجل المواجهات بين الفريقين يصب في صالح الأرجنتين، لكن العنابي اللاتيني فاز أيضا في آخر مباراة ودية بين المنتخبين.

وكانت فنزويلا تغلبت وبنتيجة 3-1 على الأرجنتين في مارس الماضي أثناء المباراة التي جمعت الفريقين في مدريد والتي كانت الظهور الأول لليونيل ميسي بعد عودته إلى المنتخل منذ الخروج من مونديال روسيا 2018.

وتواجه فنزويلا، التي تأهلت لربع نهائي كوبا أمريكا كوصيفة للمجموعة الأولى، الأرجنتين وصيف المجموعة الثانية، بعد 3 أعوام من إقصائها في كوبا أميركا المئوية 2016 من نفس الدور وبنتيجة كبيرة 1-4 على يد الأرجنتين.