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دوليه

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أوسبينا يعود لمعسكر كولومبيا


عاد الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا أول من أمس الثلاثاء إلى تدريبات منتخب بلاده الأول استعدادا لمواجهة تشيلي الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية من كأس كوبا أميركا. وكان أوسبينا قد غادر مطلع الأسبوع الحالي معسكر المنتخب الكولومبي لزيارة والده الذي يعاني من حالة صحية خطيرة، ولكنه عاد الليلة قبل الماضية إلى مدينة ساوباولو البرازيلية للانخراط مجددا في تدريبات الفريق. ويعد أوسبينا هو المرشح الأول لحراسة عرين كولومبيا في مباراتها المرتقبة أمام تشيلي والتي ستقام على ملعب كورينثيانز.وبعودة أوسبينا أصبح عدد لاعبي المنتخب الكولومبي الذين يستعدون لملاقاة تشيلي في أول الأدوار الإقصائية لبطولة كوبا أمريكا 22 لاعبا، وذلك بعد خروج اللاعب لويس مورييل من قائمة الفريق إثر تعرضه لإصابة في المباراة الأولى لكولومبيا في دور المجموعات أمام الأرجنتين.


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