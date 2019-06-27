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قال الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق إن موعد قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في تايلند، لم يمنح الجهاز الفني الفرصة لاختيار الفرق التي سيواجهها خلال المعسكر التدريبي الذي سيقيمه المنتخب في لندن خلال الفترة من 6 إلى 26 يوليو المقبل.

وأضاف يوزاك لـ «النهار»: «من الصعب جداً أن نطلب من فريق أو منتخب مواجهتنا ودياً بعد إجراء القرعة يوم 17 يوليو المقبل أثناء المعسكر، فمن هو الفريق الذي سيكون مستعداً للعب معك بعد 4 أو 5 أيام؟»، مضيفاً: «في كل الأحوال نحن نعرف أننا سنواجه منتخباً من المستوى الأول ومنتخباً من المستوى الثاني، وآخر من المستوى الثالث، وأننا سنبدأ التصفيات بمنتخب من المستوى الخامس».

وأدرف: «لذلك حرصنا على طلب إقامة مباراة يوم 28 يوليو مع فريق تتشابه طريقة لعبه مع المنتخب الذي سنواجهه في بداية التصفيات»، مؤكداً في الوقت ذاته أن بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق خلال الفترة من 2 إلى 14 من أغسطس المقبل، ستكون فرصة جيدة لمعرفة مدى تطور قبل انطلاق التصفيات.

ولفت إلى أنه حرص على أن يكون ترتيب المباريات الودية للأزرق خلال المعسكر تصاعدياً، فيبدأ بالأندية ذات المستوى الأقل، وقال: «أعتقد أن فرقاً مثل كوينز بارك رينجرز وريدينغ وأستون فيلا التي سنواجهها في النصف الثاني من المعسكر هي فرق قوية جداً واللعب أمامها سيعود بفائدة كبيرة على اللاعبين». وأردف: «من المهم جداً خلال المعسكر أن نضع اللاعبين تحت الضغط، من أجل زيادة التركيز خصوصاً أن القائمة تضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب». وأكد مدرب الأزرق مجدداً أن القائمة المختارة ليست هي القائمة النهائية التي ستخوص التصفيات المشتركة، وقال: «الباب مفتوح أمام كل اللاعبين خصوصاً أصحاب الخبرة مثل فهد الأنصاري ومشاري العازمي وحميد القلاف وخالد الرشيدي وضاري سعيد».

وكان يوزاك اتفق مع رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري على لعب 6 مباريات خلال معسكر الأزرق الإعدادي في لندن مع الأندية الإنكليزية مارلو وهنجر فورد وميدن هيد يونايتيد وكوينز بارك رينجرز وريدينغ واستون فيلا.

